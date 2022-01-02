Россияне могут выйти на пенсию досрочно, если их сократили за два года до наступления пенсионного возраста, сообщает РИА Новости. Соответствующая норма прописана в законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вступил в силу с 1 января 2022 года.

Для того чтобы досрочно уйти на пенсию, нужно иметь страховой стаж: 25 лет – для мужчин и 20 лет – для женщин.

Документ также регламентирует беззаявительный порядок получения пенсий для некоторых категорий россиян и презумпцию на увеличение выплаты.

Напомним, с 1 января 2022 года в России вступили в силу сразу несколько важных законов. Подробнее об этом можно прочитать в материале amic.ru.