Россияне могут выйти на пенсию досрочно, если их сократили за два года до наступления пенсионного возраста, сообщает РИА Новости. Соответствующая норма прописана в законе "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вступил в силу с 1 января 2022 года.
Для того чтобы досрочно уйти на пенсию, нужно иметь страховой стаж: 25 лет – для мужчин и 20 лет – для женщин.
Документ также регламентирует беззаявительный порядок получения пенсий для некоторых категорий россиян и презумпцию на увеличение выплаты.
Напомним, с 1 января 2022 года в России вступили в силу сразу несколько важных законов. Подробнее об этом можно прочитать в материале amic.ru.
Комментарии
Да где же взять такой стаж? Интересно, есть такие у кого к 22 году такой стаж? Кого не коснулась перестройка экономики.
Так по фото видно, что уйдешь минимум в 80
2.01.2022 11:06
- гость -
В чем суть вопроса? В 1997 начал работать, 25 лет в 2022.
Да где же взять такой стаж? Интересно, есть такие у кого к 22 году такой стаж? Кого не коснулась перестройка экономики.
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Стаж 32 года. Пенсию дали 9 тыс. руб.
Некоторые россияне? Ну,ну. Достаточно, новости почитать про Воропай или Хамутцких или на кладбище сходить и посмотреть во сколько лет люди там прописку получают.
Стаж 32 года. Пенсию дали 9 тыс. руб.
Работайте дальше и помалкивайте, чтобы бандиты в погонах дубинками не побили. Главное о революции не думайте.
В чем суть вопроса? В 1997 начал работать, 25 лет в 2022.
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Можно иметь стаж и 40 лет, но если отчисления в ПФ делались с прожиточного минимума, а это распространено сейчас повсеместно, то по баллам или коэффициентам даже на минимальную пенсию не хватит.
И в результате будет отказ в пенсии по старости.
Таких сейчас полным-полно!
11:47, т.е. человек 40 лет с минималки отчисляет, а на минимальную пенсию не заработал? Это уже и государством назвать нельзя!
2.01.2022 11:34
- гость -
2.01.2022 11:06
- гость -
В чем суть вопроса? В 1997 начал работать, 25 лет в 2022.
Понятно, у бюджетников, есть такой стаж. А я в частном бизнесе, а в нем официально не любят трудоустраивать, хотя не которые трудоустраивают и отчисления только с МРОТ.
т.е. человек 40 лет с минималки отчисляет, а на минимальную пенсию не заработал? Это уже и государством назвать нельзя!
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Именно так!
Например, чтобы прошлый 2021 год вошёл в стаж и было набрано минимально необходимое для начисления самой минимальной пенсии количество баллов, необходимо, чтобы ежемесячные отчисления в ПФ делались с зарплаты 25 тыс. руб., т.е. с двух официально установленных минимальных окладов.
Если отчисления делались только с "минималки", то для ПФ это будет как если бы вы в 2021 году отработали всего полгода!
И требования по отчислениям растут каждый год вместе с ростом пресловутой "минималки".
если их сократили за два года до наступления пенсионного возраста
Если бюджетников сокращать чуть раньше, государству будет выгодно