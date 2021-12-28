Техосмотру – нет, пенсиям – да. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2022 года?

Отмена техосмотра

С 1 января 2022 года технический осмотр автомобилей перестанет быть обязательным для некоторых водителей.

Ситуация с техосмотром в течение года кардинально менялась. Ещё зимой казалось, что всё будет иначе. Власти анонсировали новый, более жёсткий порядок прохождения ТО. Предполагалось, что в пунктах диагностики машины будут фотографировать, отслеживать по координатам, а результаты осмотра вносить в специальную базу. Изменения должны были вступить в силу с 1 марта 2021 года. Но, как выяснилось, станции техосмотра оказались не готовы к нововведениям, поэтому поправки отложили до октября.

За лето всё полярно изменилось. Власти пришли к выводу, что частным владельцам легковых авто и мотоциклов техосмотр не нужен вообще. Законодатели решили, что это излишняя процедура, которая лишь напрягает водителей и загружает станции техосмотра. Поэтому ещё летом диагностическую карту отвязали от ОСАГО – теперь страховой полис можно оформить и без неё.

А с января сам техосмотр больше не будет обязательным для частников.

Важно: для водителей такси, грузовиков, автобусов и другого служебного транспорта процедура останется обязательной. Кроме того, в ряде случаев на ТО нужно будет ехать и частникам. Диагностическая карта потребуется для регистрации в ГИБДД, если машина "старше" четырёх лет. На техосмотр придётся ехать, если вы только купили машину или внесли изменения в её конструкцию.

P.S. Кстати, проходить ТО добровольно вам никто не запрещает. Если вы хотите, то можете посетить станцию техобслуживания и оформить диагностическую карту.