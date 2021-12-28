Техосмотру – нет, пенсиям – да. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2022 года?

В новый год мы вступаем не только с новыми эмоциями, впечатлениями и надеждами, но и с новыми законами. По традиции с 1 января в силу вступает целый ряд важных нововведений. Так, 2022 год мы встретим с новым МРОТ, отменённым техосмотром и электронными больничными. Кроме того, за занятия спортом теперь можно будет получить налоговый вычет, а Twitter и Google под угрозой блокировки заставят регистрироваться в России. О самых главных изменениях, с которых начнётся год Тигра, – в материале amic.ru
13 890 рублей составит минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2022 году. Соответствующий указ президент страны Владимир Путин подписал в декабре.
Хотя изначально планировалось, что МРОТ будет чуть меньше – 13 617 рублей. В Минэкономики планировали увеличить нынешний размер оплаты труда (12 792 рубля) на 6,4%. Но инфляция в стране "разогналась" намного сильнее, чем ожидали эксперты. Согласно прогнозам, по итогам года она составит около 8%.
Президент решил, что и МРОТ не должен отставать от показателей инфляции. Поэтому его повысят на 8,6%.
С 1 января 2022 года технический осмотр автомобилей перестанет быть обязательным для некоторых водителей.
Ситуация с техосмотром в течение года кардинально менялась. Ещё зимой казалось, что всё будет иначе. Власти анонсировали новый, более жёсткий порядок прохождения ТО. Предполагалось, что в пунктах диагностики машины будут фотографировать, отслеживать по координатам, а результаты осмотра вносить в специальную базу. Изменения должны были вступить в силу с 1 марта 2021 года. Но, как выяснилось, станции техосмотра оказались не готовы к нововведениям, поэтому поправки отложили до октября.
За лето всё полярно изменилось. Власти пришли к выводу, что частным владельцам легковых авто и мотоциклов техосмотр не нужен вообще. Законодатели решили, что это излишняя процедура, которая лишь напрягает водителей и загружает станции техосмотра. Поэтому ещё летом диагностическую карту отвязали от ОСАГО – теперь страховой полис можно оформить и без неё.
А с января сам техосмотр больше не будет обязательным для частников.
Важно: для водителей такси, грузовиков, автобусов и другого служебного транспорта процедура останется обязательной. Кроме того, в ряде случаев на ТО нужно будет ехать и частникам. Диагностическая карта потребуется для регистрации в ГИБДД, если машина "старше" четырёх лет. На техосмотр придётся ехать, если вы только купили машину или внесли изменения в её конструкцию.
P.S. Кстати, проходить ТО добровольно вам никто не запрещает. Если вы хотите, то можете посетить станцию техобслуживания и оформить диагностическую карту.
Страховые пенсии, которые назначают по старости или инвалидности, с января обязательно вырастут. Но вот на сколько – пока непонятно. По утверждённым на данный момент документам размер выплат проиндексируют на 5,9%. Но Владимир Путин во время своей большой пресс-конференции заверил, что повышение точно будет более существенным. Глава государства пообещал, что пенсии проиндексируют не меньше чем на уровень инфляции. По его словам, заняться вопросом в ближайшее время должно правительство.
"Оно (правительство) должно будет сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам в целом удавалось это сделать, и мы обязательно это сделаем", – подчеркнул президент.
Инфляция по итогам года составит около 8%. Соответственно, и пенсии должны вырасти примерно на столько же, если верить президенту. Впрочем, никаких официальных документов и распоряжений на этот счёт пока нет. А это значит, что ориентироваться на данный момент можно только на повышение в 5,9%.
Кроме того, власти внесли изменения в порядок назначения пенсий. С 1 января 2022 года россиянам не придётся собирать кипу справок и подтверждающих документов, чтобы получить право на пенсию по старости или инвалидности. Теперь в ПФР должны будут самостоятельно определить, положены ли вам выплаты.
Инвалидам теперь вообще не придётся мучиться с бумагами. После того как данные о человеке попадут в федеральный реестр инвалидов, ПФР должен будет назначить ему пенсию в течение пяти рабочих дней. Даже никаких заявлений человеку подавать не нужно.
Тем, кто выходит на пенсию по старости, всё же придётся подать заявление. Но это – единственный документ, который потребуется. Всю остальную информацию профильные ведомства должны собрать автоматически. А само заявление можно подать через "Госуслуги", потратив на это минимум времени.
Кроме того, с января в ПФР обязаны информировать лиц, достигших возраста 45 лет (для мужчин) и 40 лет (для женщин), о том, какая пенсия им положена. Раз в три года им будут сообщать через "Госуслуги", когда они выходят на пенсию и на какой размер выплат смогут рассчитывать.
Нововведения власти разработали после послания Владимира Путина Федеральному собранию. Тогда президент подчеркнул, что государственные меры поддержки должны стать доступнее для граждан.
Всю систему оформления листков нетрудоспособности (больничных) с 1 января 2022 года переведут в "цифру". Теперь можно забыть о бумажном больничном, ради которого приходилось подолгу ждать очереди в регистратуре поликлиники. С 2022 года в России будут действовать только электронные листки, а бумажный вариант окончательно уйдёт в прошлое.
Раньше россиянам были доступны оба варианта. И бумажный больничный доставлял немало хлопот – нужно постоянно информировать руководителя, когда вы открыли больничный, продлили ли вам его и когда вы сможете вернуться к труду. А затем эту бумажку придётся нести начальнику, чтобы получить положенную вам оплату.
В случае с электронным листком нетрудоспособности всю эту волокиту берёт на себя Фонд социального страхования (ФСС). Когда в медучреждении вам откроют больничный, информация об этом сразу поступит в ведомство. И ФСС самостоятельно проинформирует работодателя о том, сколько дней вы будете нетрудоспособны и какую сумму вам следует выплатить.
В общем, нововведение действительно должно сделать систему более удобной для Россиян. Единственное – работодателям обязательно нужно подключиться к системе электронного взаимодействия с ФСС. Если этого не сделать, сотрудники компании вообще не смогут рассчитывать на оплату больничных.
Для россиян, которые привыкли пользоваться крупнейшими мировыми соцсетями и сервисами, похоже, наступают тёмные времена. С 1 января 2022 года иностранные IT-компании с суточной аудиторией в России более 500 тысяч пользователей должны будут открыть представительство на территории нашей страны.
Нововведение законодатели объяснили тем, что сейчас Роскомнадзору некому предъявлять претензии. В стране действует ряд законов, которые запрещают публиковать в интернете определённый контент. Но добиться его удаления надзорное ведомство не может: у таких крупных компаний, как Google, просто нет юридического филиала в России.
Теперь власти намерены эту ситуацию исправить. Хочешь работать в России – открывай филиал. Не хочешь – отправляйся восвояси. Правда, власти обещают не рубить с плеча и дать IT-гигантам время, чтобы "приземлиться" в России.
Пока в список Роскомнадзора попало 13 компаний:
- Google, который владеет магазином приложений Google Play, видеохостингом YouTube и почтой Gmail;
- Apple, к которому относятся iCloud, App Store и Apple Music;
- Meta Platforms (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp);
- Twitter;
- TikTok;
- Telegram;
- Zoom;
- Viber;
- музыкальный сервис Spotify;
- компания Likeme Pte.Ltd. (соцсеть Likee);
- мессенджер Discord;
- мотохостинг Pinterest;
- стриминговая платформа Twitch.
С 2022 года у россиян, наконец, появится возможность получать налоговый вычет за занятия спортом. Это точно такой же вычет, который мы оформляет при затратах на обучение или после покупки недвижимости.
Власти решили, что россиян нужно поддержать в их стремлении быть здоровыми и красивыми. А потому часть затрат на здоровый образ жизни нам теперь будут компенсировать. С другой стороны, законопроект призван поддержать и спортивную индустрию, которая сильно пострадала во время пандемии.
Итак, каждый гражданин страны имеет право вернуть себе в карман 13% от суммы, потраченной на покупку абонементов фитнес-залы, бассейны или секции. Например, если на спорт у вас за год ушло 25 тысяч рублей, государство вернёт вам 3250 рублей. Правда, максимальная сумма налогового вычета тоже ограничена – 15,6 тысячи рублей.
Важно: затраты на покупку инвентаря, спортивное питание или посещение матчей вам никто не компенсирует. Эти статьи расходов под закон не попадают. Вычет действует только для занятий спортом.
Зато налоговый вычет можно будет оформить и на своего ребёнка, которого вы отдали в спортивную секцию. Только вот в программу попали далеко не все учреждения. Минспорт России составил реестр аккредитованных организаций, за услуги которых вы получите вычет. Например, в Алтайском крае в список вошли 37 таких организаций.
Узнать о том, куда нужно записаться, чтобы вам компенсировали расходы на спорт, вы можете прочитав "Вопрос-ответ" на amic.ru.
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