Шесть человек погибли и не менее 14 человек получили травмы в результате аварии с участием пассажирского автобуса под Рязанью. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рейсовый автобус, двигаясь со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору железнодорожного моста", – сказано в сообщении.

На момент аварии в автобусе находилось 49 человек. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулём, что и стало причиной столкновения.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на пересечении улицы Советской Армии и проезда Трамвайного водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на бок.