Воскресенье, 2 Январь, 16:06

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,29
€ 84,07
-10°


10537966 +18233
Обь
16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года-2021Новый год-2022Пандемия коронавируса
Новости

Шесть человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса под Рязанью

, ИА "Амител"
Автобус врезался в опору железобетонного моста. Водитель мог уснуть за рулём
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Шесть человек погибли и не менее 14 человек получили травмы в результате аварии с участием пассажирского автобуса под Рязанью. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рейсовый автобус, двигаясь со стороны Москвы в сторону Астрахани, совершил наезд на опору железнодорожного моста", – сказано в сообщении.

На момент аварии в автобусе находилось 49 человек. По предварительным данным, водитель мог уснуть за рулём, что и стало причиной столкновения.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что на пересечении улицы Советской Армии и проезда Трамвайного водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на бок. 

Водитель не справился с управлением и опрокинул на бок автомобиль в Барнауле

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2022  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
15:59
Экзамены короче, требования строже. Как изменится ЕГЭ в 2022 году? 2
15:06
Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП под Рязанью 4
14:49
Бумажные паспорта россиян будут аннулировать при выдаче электронного документа 3
14:17
Путин поздравил россиян с Новым годом на итальянском языке 3
13:51
В МЧС предупредили об опасном астероиде, который приближается к Земле 9
13:16
Шесть человек погибли в ДТП с участием пассажирского автобуса под Рязанью 0
12:44
Гинцбург рассказал, когда назальная вакцина от коронавируса попадёт в гражданский оборот 6
12:16
В Новосибирске мужчина убил свою возлюбленную и пришёл на ее похороны 0
11:52
Новый проморолик для привлечения туристов сняли в Алтайском крае 11
11:20
Врач рассказал, как просто и дешево избавиться от похмелья 16
10:52
Россияне, которых сократили на работе, могут уйти на пенсию на два года раньше 17
10:16
Умерла режиссёр "Лунтика" и "Смешариков" Галина Воропай 1
09:47
И тазик оливье. Как правильно хранить новогодние салаты, чтобы не отравиться 55
09:10
Владимир Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом 26
08:46
Правда или миф: врач рассказал, что можно и что нельзя делать при обморожении 0
08:17
Барнаулец упал в Катунь, когда пытался запустить фейерверк 0
07:42
Ешь, веселись, но не толстей! Как не набрать лишних кг на новогодних каникулах 2
07:16
Умер именитый российский волейболист Вадим Хамутцких 5
06:32
Снеговик из ада: подборка страшных чудовищ из снега 5
06:10
По-зимнему тепло. О погоде в Алтайском крае 2 января 1
23:25
Такой день. Пожары с погибшими и барнаульский насильник 1
22:08
Фундамент успеха. Почему важны первые 12 дней нового года 1
21:10
Молодёжную сборную России по хоккею сняли с рейса из-за дебоша 14
20:22
Новосибирцы требуют отменить концерт солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна 8
19:37
Двухэтажный дом сгорел в селе под Иркутском: погибли четверо взрослых и ребёнок 0
19:13
Минимальную цену пачки сигарет подняли в России до 112 рублей 6
18:32
С 1 января россиянам начнут выдавать электронные больничные листы. Что это значит? 2
18:12
Каникулы со сказками, а не с телефоном: на какие спектакли сводить детей в Алтайском крае 6
17:35
Японские учёные разрабатывают "пожизненную" вакцину от COVID-19 0
17:13
Какие спортивные объекты будут работать в Барнауле на новогодних праздниках 0
16:48
23 умерли, 404 заболели: коронавирусная статистика в Алтайском крае на 1 января 0
16:03
Барнаульцам рассказали, куда сдать ёлку после новогодних праздников 1
15:36
Взлёт Козерога и падение Скорпиона. Каким знакам больше всего повезёт в год Тигра? 0
15:07
Ёлочка, гори. В Казахстане пожар уничтожил главный символ Нового года 5
14:24
"Виновата" инфляция. В России с 1 января вырос прожиточный минимум 3
14:11
Пять человек погибли в Алтайском крае при пожарах 1 января 1
13:11
Житель Алтайского края попался на краже самогона и мобильных телефонов 0
13:04
Каникулы у всех. Как будет ходить общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники 10
12:43
Барнаульцы сообщают о маньяке, который напал на девушку рядом с ТРЦ "Европа" 41
12:38
Двух пешеходов сбили недалеко от ТЦ "Волна" в Барнауле 23
12:12
Диетологи рассказали, как есть и не толстеть на новогодних праздниках 1
11:35
Барнаульский автовокзал предупредил об отмене некоторых рейсов на новогодние праздники 0
10:47
Пустой и "сонный" Барнаул. Как выглядел город утром 1 января 28
10:13
График движения поездов изменили в Алтайском крае на новогодние праздники 0
09:37
Техосмотру – нет, пенсиям – да. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2022 года? 10
09:04
Привет с большого бодуна. Как быстро и эффективно избавиться от похмелья? 10
08:19
Овощные, мясные, фруктовые. Как правильно хранить новогодние салаты 2
07:44
Морозно и безветренно. Какая погода будет 1 и 2 января в Алтайском крае 0
07:13
Масштабный ремонт коммунального моста в Бийске в 2022 году обойдётся в 150 миллионов 3
06:29
"Богатырский" день. Что можно и нельзя делать 1 января, чтобы год был успешным 0

© ООО «Амител», 1999 — 2022
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.