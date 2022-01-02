Жители барнаульского поселка Лебажье заявляют, что к ним приходят волки. Эти сообщения появились в сообществе lebiazhe_barnaul22.

По словам одного из местных жителей, у него задрали собаку. Мужчина уверен, что это были именно волки. Хозяин умершего пса передал данные участковому.

"Дети ходят в школу, да и самим страшно теперь выходить на улицу в темное время суток", — заявил один из подписчиков.

В комментариях под постом люди рассказывали о том, что в их домовладениях кур давят пришлые лисы, а по улицам поселка действительно ходят большие собаки, которые внешне очень похожи на волков.

Ранее в Сети появились сообщения о волках на улицах Белокурихи.