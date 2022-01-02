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В полиции прокомментировали информацию о проверке из-за стрельбы в Барнауле

, ИА "Амител"
По информации правоохранителей, стрельба велась не для того, чтобы отогнать собак
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В полиции прокомментировали сообщения жителя Барнаула о том, что у него начались проблемы после того, как он отогнал собак при помощи пистолета. 

По информации МВД, правоохранители получили сообщение о стрельбе во дворе дома по улице Монтажников.

"По прибытии сотрудниками предварительно было установлено, что во дворе многоквартирного дома двое мужчин стреляют по бутылкам из травматического пистолета. Для разбирательства они были доставлены в дежурную часть. Оружие было изъято. Установлено, что травматический пистолет принадлежит одному из мужчин, зарегистрирован в установленном порядке", — сказано в сообщении.

Ранее горожанин в социальных сетях рассказал о том, что пистолет он достал для того, чтобы отогнать бездомных собак, которые напали на девушку.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

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