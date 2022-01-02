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Барнаулец спас девушку от бродячих собак и заработал проблемы с законом

, ИА "Амител"
Мужчина через социальные сети ищет девушку, которой он помог
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В сообществе "Инцидент Барнаул" горожанин рассказал о том, что он помог девушке защититься от бродячих собак. После этого, по словам горожанина, у него начались проблемы с законом.

Мужчина рассказал, что он шёл с другом в сторону улицы Веры Кащеевой и заметил перед собой девушку с ребёнком, на которых напали бродячие собаки. С собой у него был травматический пистолет и все разрешения на него. Он произвёл несколько выстрелов в воздух и собаки разбежались.

Теперь, по словам мужчины, у него возникли проблемы с полицией. Горожанин ищет девушку, которой он помог, чтобы уладить неприятности.

Ранее сообщалось, что в Якутске стая бродячих собак насмерть загрызла женщину.

В Якутске стая бродячих собак загрызла 53-летнюю женщину

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

2.01.2022 16:19
- гость -

С собой у горожанина был травматический пистолет, на который имелись все разрешения. Он произвел несколько выстрелов в воздух

Разрешение на пистолет есть, стрелял в воздух - из за чего проблемы?!

2.01.2022 16:24
- гость -

Там девушка, видимо, сама ломанулась от него.

2.01.2022 16:38
- гость -

На днях стая бегала вокруг 42 гимназии и по ближайшим дворам.
Это часть стаи, из больше.

https://i.yapx.ru/P5IED.jpg

2.01.2022 16:47
Мимопроходящий

А у нас вообще есть какая-нибудь служба, которая занимается отловом бродячих собак? По уму - должна быть. Ей слово!

2.01.2022 16:51
- гость -

вчера с женой шли по проспекту Сибирскому в районе молодежки, так там стая из 7 србак размером с хорошую овчарку кучковались. Франк , пора начать хоть маленько работать

2.01.2022 17:00
Алексей

лично видел у франка собаку, та еще скатина

2.01.2022 17:17
зритель

Франк работает же! вон сколько кранов торчит по городу....

2.01.2022 17:22
гость

В Якутске женщину загрызли бродячие собаки

2.01.2022 17:22
гость

В Якутске женщину загрызли бродячие собаки

2.01.2022 17:25
гость

у него возникли проблемы с полицией

Откуда полиция про это узнала? Девушка заявила? Не собаки же. На улице уже несколько дней грохот фейерверков, на выстрел из травмата вряд ли кто внимание обратит. Кроме девушки и собак

2.01.2022 17:25
гость

Кроме девушки и собак

Кто то из них стуканул

2.01.2022 17:50
- гость -

2.01.2022 17:25
гость
на выстрел из травмата вряд ли кто внимание обратит.

Угу, идешь ты такой вечерком и тут двое неизвестных рядом начинают палить из пистолета. Но ты Шварц с шелесными яйцами и спокойно пойдешь дальше?

2.01.2022 17:56
- гость -

Нормальный человек травмат просто так с собой не носит. Он повод искал оружие применить.

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