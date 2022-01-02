В сообществе "Инцидент Барнаул" горожанин рассказал о том, что он помог девушке защититься от бродячих собак. После этого, по словам горожанина, у него начались проблемы с законом.
Мужчина рассказал, что он шёл с другом в сторону улицы Веры Кащеевой и заметил перед собой девушку с ребёнком, на которых напали бродячие собаки. С собой у него был травматический пистолет и все разрешения на него. Он произвёл несколько выстрелов в воздух и собаки разбежались.
Теперь, по словам мужчины, у него возникли проблемы с полицией. Горожанин ищет девушку, которой он помог, чтобы уладить неприятности.
Ранее сообщалось, что в Якутске стая бродячих собак насмерть загрызла женщину.
Комментарии
С собой у горожанина был травматический пистолет, на который имелись все разрешения. Он произвел несколько выстрелов в воздух
Разрешение на пистолет есть, стрелял в воздух - из за чего проблемы?!
Там девушка, видимо, сама ломанулась от него.
На днях стая бегала вокруг 42 гимназии и по ближайшим дворам.
Это часть стаи, из больше.
А у нас вообще есть какая-нибудь служба, которая занимается отловом бродячих собак? По уму - должна быть. Ей слово!
вчера с женой шли по проспекту Сибирскому в районе молодежки, так там стая из 7 србак размером с хорошую овчарку кучковались. Франк , пора начать хоть маленько работать
лично видел у франка собаку, та еще скатина
Франк работает же! вон сколько кранов торчит по городу....
В Якутске женщину загрызли бродячие собаки
В Якутске женщину загрызли бродячие собаки
у него возникли проблемы с полицией
Откуда полиция про это узнала? Девушка заявила? Не собаки же. На улице уже несколько дней грохот фейерверков, на выстрел из травмата вряд ли кто внимание обратит. Кроме девушки и собак
Кроме девушки и собак
Кто то из них стуканул
2.01.2022 17:25
гость
на выстрел из травмата вряд ли кто внимание обратит.
Угу, идешь ты такой вечерком и тут двое неизвестных рядом начинают палить из пистолета. Но ты Шварц с шелесными яйцами и спокойно пойдешь дальше?
Нормальный человек травмат просто так с собой не носит. Он повод искал оружие применить.