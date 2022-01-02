В сообществе "Инцидент Барнаул" горожанин рассказал о том, что он помог девушке защититься от бродячих собак. После этого, по словам горожанина, у него начались проблемы с законом.

Мужчина рассказал, что он шёл с другом в сторону улицы Веры Кащеевой и заметил перед собой девушку с ребёнком, на которых напали бродячие собаки. С собой у него был травматический пистолет и все разрешения на него. Он произвёл несколько выстрелов в воздух и собаки разбежались.

Теперь, по словам мужчины, у него возникли проблемы с полицией. Горожанин ищет девушку, которой он помог, чтобы уладить неприятности.

Ранее сообщалось, что в Якутске стая бродячих собак насмерть загрызла женщину.