В 2022 году вырастут пенсионные доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-летних граждан. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Рост доплат связан с ростом фиксированной выплаты. Финогенова напомнила, что с 1 января индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составит 5,9%. Вырастет стоимость 1 ИПК для расчёта уровня страховой пенсии до 104,69 руб., а фиксированная выплата составит 6401 руб.

Помимо этого, с 1 апреля текущего года социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, в результате чего размер социальной пенсии по старости поднимется до 6 242 руб. С учётом дополнительного стажа максимальный размер повышения составит не более 296,6 рубля – это три индивидуальных пенсионных коэффициента.

Напомним, что с 1 января россияне могут выйти на пенсию досрочно, если их сократили за два года до наступления пенсионного возраста.