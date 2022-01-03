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Пенсионные доплаты увеличатся для некоторых категорий россиян в 2022 году

, ИА "Амител"
В 2022 году вырастут пенсионные доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж и не только
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В 2022 году вырастут пенсионные доплаты за иждивенца, за сельский и северный стаж, доплата к пенсиям инвалидов I группы и 80-летних граждан. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Рост доплат связан с ростом фиксированной выплаты. Финогенова напомнила, что с 1 января индексация пенсий неработающим пенсионерам по старости, инвалидности, потере кормильца составит 5,9%. Вырастет стоимость 1 ИПК для расчёта уровня страховой пенсии до 104,69 руб., а фиксированная выплата составит 6401 руб. 

Помимо этого, с 1 апреля текущего года социальные пенсии проиндексируют на 7,7%, в результате чего размер социальной пенсии по старости поднимется до 6 242 руб. С учётом дополнительного стажа максимальный размер повышения составит не более 296,6 рубля – это три индивидуальных пенсионных коэффициента.

Напомним, что с 1 января россияне могут выйти на пенсию досрочно, если их сократили за два года до наступления пенсионного возраста. 

Россияне, которых сократили на работе, могут уйти на пенсию на два года раньше

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

3.01.2022 15:19
гость

добрые вы наши

3.01.2022 15:39
- гость -

Лучше бы молча повышали. Про такой позор надо молчать.

3.01.2022 16:54
- гость -

Как они увеличится могу по сравнению с ростом цен и тарифов . Хватит врать.

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