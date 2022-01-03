Житель Барнаула рассказал, что купил в магазине "Пятёрочка" заражённую красную икру. На это он пожаловался в сообществе "Чёрный список Барнаул".

В банке икры житель города нашёл гельминтов, в просторечье называемых глистами. Он отмечает, что на икре не экономил – 90 граммов обошлись в 550 руб., однако цена не гарантировала качество.

Гельминты – общее название червей-паразитов, обитающих в организме человека, других животных или растений. Способов попадания в организм человека гельминтов довольно много, однако одним наиболее часто встречающимся является заражение через пищевые продукты. Они могут вызвать аскаридоз, альвеококкоз, цистицеркоз, эхинококкоз, трихинеллёз и шистосомоз.

Ранее диетолог рассказала, что самыми опасными продуктами для новогоднего застолья считаются колбаса и красная икра.