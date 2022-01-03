Житель Барнаула рассказал, что купил в магазине "Пятёрочка" заражённую красную икру. На это он пожаловался в сообществе "Чёрный список Барнаул".
В банке икры житель города нашёл гельминтов, в просторечье называемых глистами. Он отмечает, что на икре не экономил – 90 граммов обошлись в 550 руб., однако цена не гарантировала качество.
Гельминты – общее название червей-паразитов, обитающих в организме человека, других животных или растений. Способов попадания в организм человека гельминтов довольно много, однако одним наиболее часто встречающимся является заражение через пищевые продукты. Они могут вызвать аскаридоз, альвеококкоз, цистицеркоз, эхинококкоз, трихинеллёз и шистосомоз.
Ранее диетолог рассказала, что самыми опасными продуктами для новогоднего застолья считаются колбаса и красная икра.
Комментарии
Зачем перепечатывать бред из ВК?
Можно посоветовать еще в вяленой рыбе поковыряться. Там тоже много чего, не меньше, чем в соленой икре.
В России чем больше цена тем хуже качество - хотя бы потому что подделывать выгодней более дорогое
А я в консервированной фасоли в Магните обнаружил червяков.
А он экспертизу делал? Или прямо шевелились?
3.01.2022 15:53
- гость -
хотя бы потому что подделывать выгодней более дорогое
Ну поясни нам, откуда морские червяки в подделке? (почему-то их ВК-биолухи назвали глистами)
Дибил, беру у проверенных людей на авито прекрасную вкуснейшую икру ежегодно. Всем доволен!
Авито и проверенные люди, Максимка это ты мощно задвинул, впрочем кому и кобыла невеста!!!
3.01.2022 16:23
- гость -
Я старую черную плиту тоже на Авито продал. Сильный сайт.
На наш век Максимок хватит!!!!!
Икру давно закрепляют химией . Да и дугие продукты.
3.01.2022 16:52
- гость -
Особенно на консервном комбинате "Авито".
Так они ж засолились, червяки эти! Выковырнуть и всё... Не живые же! В этой икре консервантов дофига!
3.01.2022 17:15
Гы
Поздно. Вконтактышы уже побежали на анализы.
Если есть глисты, значит икра экологически чистая и там нет никакой химии.