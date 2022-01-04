В Бийске ребёнок сломал ногу во время катания с горки на "бублике". Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ЧП Бийск".

По словам горожан, 12-летний мальчик врезался в столб, а скорая к месту вызова ехала около 40 минут.

"Когда они приехали, то отказались идти за ребёнком. Нам сказали: "Несите его сами" и кинули родителям какой-то кусок похожий на палатку. Ребёнок кричал и корчился от боли, нога распухла, поднять невозможно", – написали местные жители.

Автор поста добавил, что родителям пришлось уговаривать врача подойти к ребёнку и сделать ему укол.

В комментариях под постом некоторые пользователи удивились тому, что люди позволяют детям кататься на таких опасных горках.

Ранее в Бийске люди засомневались в безопасности качелей, установленных рядом с забором.