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Ребёнок сломал ногу во время катания с горки на "бублике" в Бийске

, ИА "Амител"
Скорая помощь, по словам очевидцев, ехала на вызов около 40 минут
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Бийске ребёнок сломал ногу во время катания с горки на "бублике". Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ЧП Бийск".

По словам горожан, 12-летний мальчик врезался в столб, а скорая к месту вызова ехала около 40 минут.

"Когда они приехали, то отказались идти за ребёнком. Нам сказали: "Несите его сами" и кинули родителям какой-то кусок похожий на палатку. Ребёнок кричал и корчился от боли, нога распухла, поднять невозможно", – написали местные жители.

Автор поста добавил, что родителям пришлось уговаривать врача подойти к ребёнку и сделать ему укол.

В комментариях под постом некоторые пользователи удивились тому, что люди позволяют детям кататься на таких опасных горках.

Ранее в Бийске люди засомневались в безопасности качелей, установленных рядом с забором.

Качели в забор: бийчане усомнились в безопасности детских площадок за федеральные деньги

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

4.01.2022 13:28
гостья

ключевое слово "бублик", но виноватой будет горка

4.01.2022 13:35
- гость -

куда смотрела яжмать ! так ему и надо !

4.01.2022 13:51
- гость -

все дело в бубликах.
но все равно это менее опасно чем батут.

что касается качества медицинской помощи, то тут все оооочень странно.

4.01.2022 13:56
- гость -

А раньше дети ничего не ломали, катаясь с горок? И без бубликов калечились. Чем больше криков вокруг обычных событий - тем больше абсурдных запретов будет.

4.01.2022 14:07
- гость -

Хрупкость костей на фоне передания сладкого.

4.01.2022 14:11
- гость -

что касается качества медицинской помощи, то тут все оооочень странно.

Чего же тут странного? 23 год путинизма!

4.01.2022 14:12
- гость -

Это потому что горка не из питьевой воды была, не сертифицированая, а не не потому что у мальчика мозгов не было

4.01.2022 14:14
- гость -

Родителей лишить родительских прав, а мальчика на учёт поставить ...

4.01.2022 14:16
- гость -

4.01.2022 14:11
- гость -
что касается качества медицинской помощи, то тут все оооочень странно.

При СССР на лыжных горках врачи тоже никого из травмированных сами не затаскивали. Это было не в их компетенции.

4.01.2022 14:20
- гость -

А у мальчика родители привиты???

4.01.2022 15:04
- гость -

Самое интересное после запрета горок, построенных хоть как то по опыту прошлых лет, возникли горки хаотичные.
Пока что самая опасная горка наблюдается около театра Драмы, где дети на огромной скорости скатываются в сторону окон краевой администрации, прямо в растущие там деревья. Даже смотреть страшно на сие действо.)

4.01.2022 15:31
гость

Ой, страшно!!!!
Да я сама, глубоко на 7 десятке, каталась с внуком!
У меня восторгов было больше, чем у современных детишек.

4.01.2022 15:33
гость

Пока доедешь до дерева, вся скорость до 0 падает.
Только если не бублик, тот не управляем совсем, даже на ровном месте.
ЗАПРРЕТИТЬ БУБЛИКИ!

4.01.2022 15:37
- гость -

Я понять не могу, они сами не могли до травмпункта довозти его?)
Ждать 40 минут , смотреть , как ребенку плохо?
Это как???

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