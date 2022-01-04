В Бийске ребёнок сломал ногу во время катания с горки на "бублике". Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ЧП Бийск".
По словам горожан, 12-летний мальчик врезался в столб, а скорая к месту вызова ехала около 40 минут.
"Когда они приехали, то отказались идти за ребёнком. Нам сказали: "Несите его сами" и кинули родителям какой-то кусок похожий на палатку. Ребёнок кричал и корчился от боли, нога распухла, поднять невозможно", – написали местные жители.
Автор поста добавил, что родителям пришлось уговаривать врача подойти к ребёнку и сделать ему укол.
В комментариях под постом некоторые пользователи удивились тому, что люди позволяют детям кататься на таких опасных горках.
Ранее в Бийске люди засомневались в безопасности качелей, установленных рядом с забором.
Комментарии
ключевое слово "бублик", но виноватой будет горка
куда смотрела яжмать ! так ему и надо !
все дело в бубликах.
но все равно это менее опасно чем батут.
что касается качества медицинской помощи, то тут все оооочень странно.
А раньше дети ничего не ломали, катаясь с горок? И без бубликов калечились. Чем больше криков вокруг обычных событий - тем больше абсурдных запретов будет.
Хрупкость костей на фоне передания сладкого.
что касается качества медицинской помощи, то тут все оооочень странно.
Чего же тут странного? 23 год путинизма!
Это потому что горка не из питьевой воды была, не сертифицированая, а не не потому что у мальчика мозгов не было
Родителей лишить родительских прав, а мальчика на учёт поставить ...
4.01.2022 14:11
- гость -
что касается качества медицинской помощи, то тут все оооочень странно.
При СССР на лыжных горках врачи тоже никого из травмированных сами не затаскивали. Это было не в их компетенции.
А у мальчика родители привиты???
Самое интересное после запрета горок, построенных хоть как то по опыту прошлых лет, возникли горки хаотичные.
Пока что самая опасная горка наблюдается около театра Драмы, где дети на огромной скорости скатываются в сторону окон краевой администрации, прямо в растущие там деревья. Даже смотреть страшно на сие действо.)
Ой, страшно!!!!
Да я сама, глубоко на 7 десятке, каталась с внуком!
У меня восторгов было больше, чем у современных детишек.
Пока доедешь до дерева, вся скорость до 0 падает.
Только если не бублик, тот не управляем совсем, даже на ровном месте.
ЗАПРРЕТИТЬ БУБЛИКИ!
Я понять не могу, они сами не могли до травмпункта довозти его?)
Ждать 40 минут , смотреть , как ребенку плохо?
Это как???