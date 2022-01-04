Дикие рыси начали выходить в сёла в Рубцовском районе и нападать на животных

В село Ракиты Рубцовского района стали приходить дикие рыси, сообщает паблик "Инцидент Рубцовск" со ссылкой на подписчицу сообщества.

"В селе Ракиты завелись рыси. Рыси нападают на домашних животных, а именно – на кроликов. Одну рысь поймали, ещё три живут на кладбище", – сказала подписчица Алина.

Также в телеграм-канале "Рубцовск.info" сообщалось, что одну из пойманных рысей привезли в мини-зоопарк "Чудо-Сад" и накормили.

"Пол рысёнка ещё не определили. Малыш обживается в новых условиях, но уже полакомился кроликом. Его привезли из села Ракиты. Там на могилках живёт целая семья рысей – мама, папа и котёнок. Из-за нехватки пищи дикие животные повадились охотиться на местную живность. <...> В ближайшее время остальных кошек собираются отловить", – пишут в канале.

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