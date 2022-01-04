Квартиры в Барнауле резко подорожали перед новогодними каникулами

В декабре 2021 года квадратный метр на вторичном рынке недвижимости подорожал в среднем с 71,3 до 73,6 тысячи рублей, сообщает Алтайский портал недвижимости. За весь 2021 год квартиры подорожали на 28,5%: в январе прошлого года жильё на "вторичке" продавали по 57,3 тысячи рублей за "квадрат".

Новостройки подорожали перед каникулами ещё больше. В среднем квадратный метр вырос в цене с 70,1 до 73,4 тысячи рублей. Заметнее всего рост стоимости был в центре города, где выходят на рынок новые варианты в элитных домах по очень высоким ценам. За 2021 год "квадрат" в новостройках подорожал на 26,7% – с 57,8 тысячи рублей за квадратный метр.

Как уточняют эксперты, к концу года во многих сегментах цены пока застыли в ожидании изменений на рынке. Традиционно более существенно прибавляют в стоимости квартиры меньшей площади, так как они самые популярные у покупателей.

Вместе с тем на рынке недвижимости Барнаула продолжается сокращение предложений. За минувший год в базе объявлений Алтайского портала недвижимости стало примерно на 24% меньше объектов. Это объясняется тем, что во время ажиотажного спроса покупатели разобрали почти все варианты, и новые квартиры в продажу практически не выходят.

В 2022 году, по мнению экспертов, опрошенных amic.ru, ажиотаж на рынке недвижимости, который был в течение всего 2021 года, утихнет в 2022-м. Игроки рынка уверены: спрос на подорожавшие квартиры начнёт снижаться, и цены перестанут расти. Правда, это касается только рынка вторичного жилья, а вот новостройки по-прежнему будут дорожать.