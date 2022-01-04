План по расчистке дорог резко увеличили в Барнауле

С 3 по 9 января в Барнауле городские власти планируют очистить от снега и наледи 227 участков дорог города и пригородных населённых пунктов. Также оттуда будет вывезен снег, а участки посыпаны песчано-соляной смесью, сообщает пресс-центр администрации Барнаула. В мэрии уточняют, что на сей раз в план работ включили и внутриквартальные проезды и подъезды к социально значимым объектам. На прошлой неделе в документе было почти 160 объектов.

План опубликован на сайте мэрии Барнаула.

Если погодные условия ухудшатся и выпадет большое количество осадков, план по очистке дорог могут скорректировать. В мэрии подчёркивают, что после снегопада в первоочередном порядке очищаются магистральные улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта, а затем убираются второстепенные улицы. В завершение снегоуборочная техника переходит к очистке межквартальных проездов.

Чиновники напоминают, что в Барнауле действует круглосуточная горячая линия по вопросам содержания улично-дорожной сети по телефону (3852) 50-43-60.