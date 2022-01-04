Минздрав края рассказал, как оказывали помощь ребёнку, травмировавшемуся на горке в Бийске

Ребёнка, получившего травму на горке в Бийске 3 января, планируют транспортировать из Бийска в Барнаул после январских праздников. Сообщение об этом распространил Минздрав Алтайского края.

Сегодня стало известно, что в Бийске ребёнок сломал ногу во время катания с горки на "бублике". По словам горожан, 12-летний мальчик врезался в столб. В соцсетях также писали, что скорая ехала к месту инцидента 40 минут, а врачи отказывались поставить ребёнку укол и нести его к автомобилю, предложив сделать это родителям самостоятельно.

В сообщении Минздрава сказано, что вызов о травме поступил в 16:11 в единую диспетчерскую службу скорой помощи. В 16:27 бригада была на месте, что зафиксировано системой ГЛОНАСС.

"Из-за крутого спуска ребёнка транспортировали на жёстких носилках к автомобилю скорой помощи, где оказали первую помощь. Мальчика госпитализировали в Центральную городскую больницу Бийска. Состояние ребёнка врачи оценивают как стабильное средней степени тяжести, его жизни ничего не угрожает", – рассказали в ведомстве.