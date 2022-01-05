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Новости

На Алтае туристы продолжают попытки выйти на озеро, где недавно под лёд провалились люди

, ИА "Амител"
От повторения печального "подвига" предшественников любопытных людей спасают только инспекторы
Фото: instagram.com/biysk.privet22

Фото: instagram.com/biysk.privet22

В Алтайском крае люди не оставляют попыток пробраться на лёд озера Светлое в Лебедином заказнике. Их не пугает, что два дня назад там под лёд провалились туристы. Если бы не инспекторы, люди и дальше бы ходили за ограждение, пишет сообщество "Бийск, привет!" в Instagram.

"Несмотря на случай с провалившимися под лёд, на Лебедином озере люди продолжают попытки попасть за ограждение. Останавливают лишь инспекторы, приставленные караулить. Впрочем, на всё озеро инспекторов может не хватить", – пишут в сообществе.

Напомним, инцидент на озере Светлое произошёл 3 января. Туристы не захотели дожидаться очереди (или платить за билеты) на мостик, с которого можно безопасно полюбоваться лебедями. Вместо этого они решили пойти в обход по участку озера с тонким льдом, который такого наплыва туристов не выдержал. Люди провалились в воду. К счастью, в этом месте водоём оказался неглубоким. Ни люди, ни лебеди не пострадали.

Тем не менее Минприроды усилило охрану на объекте. А алтайская природоохранная прокуратура теперь проверяет, как КГБУ "Алтайприрода" соблюдает законодательство при оказании туристических услуг в Лебедином заказнике.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент +73852594466

Комментарии

5.01.2022 12:19
ПЕТР

А прокуратура надо подключить к охране периметра?!

5.01.2022 12:22
- гость -

Ждём пока нас захватит НАТО или китайцы. Уж они то точно сделают смотровые площадки на которые вместятся все желающие и заработают на лебедином озере кучу бабла.

5.01.2022 12:24
Гость

В голове если ноль, пусть лезут и тонут, зачем препятствовать

5.01.2022 12:33
ПЕТР

5.01.2022 12:22
- гость -
" НАТО сделают смотровые площадки на которые вместятся все желающие"
А лебеди то тогда захотят там зимовать?

5.01.2022 12:39
- гость -

А лебеди то тогда захотят там зимовать?

Им главное чтобы их не съели и пожрать что-нибудь дали.

5.01.2022 12:48
- гость -

НИКОГДА мы не будем жить хорошо!

5.01.2022 12:57
- гость -

Инспекторам больше нечем заниматься? Они же зарплату получают из казны. Хотят люди самовыпиливаться - да пожалуйста, надо вэб-камеру поставить и премию Дарвина давать.

5.01.2022 13:00
- гость -

Желающих сэкономить 50 руб надо штрафовать на 500.

5.01.2022 13:02
- гость -

Желающих сэкономить 50 руб надо штрафовать на 500.

За что? За подход к озеру? Если они мусор там бросают, то конечно стоит штрафовать

5.01.2022 13:03
- гость -

у китайцев вообще все парки платные юаней 300(3тыс руб), просто так на природу не выехать.
даже целебные травки сажают, по полю погулять платно- 50 юаней(500руб).

наши люди привыкли к халяве, но чтобы на корм птицам 50 руб пожалеть - это скупость граничащая с жадностью.

5.01.2022 13:06
- гость -

Событие Не стоит выеденного яйца, но "профи" с Амител будут эту тему эксплуатировать до весны.

5.01.2022 13:08
- гость -

13:03, там дело не в деньгах, а в многочасовых очередях.

5.01.2022 13:12
гость

Эти туристы - сказочные долб**бы !

5.01.2022 13:20
- гость -

5.01.2022 13:08
- гость -
13:03, там дело не в деньгах, а в многочасовых очередях.

Купить им ласты. Пойти туристам навстречу.

5.01.2022 13:40
гость

Ладно с детьми,люди лриезжают,а остальные?

5.01.2022 14:04
- гость -

на кол

5.01.2022 14:14
- гость -

Зачем на кол, на корм рыбам.

5.01.2022 14:19
Гость

Вышки с пулемётами по углам и будет порядок. А если менее кровожадно-"егозой" озеро обнести.

5.01.2022 14:30
- гость -

5.01.2022 14:19
Гость
можно и так. но для начала на кол.

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