На Алтае туристы продолжают попытки выйти на озеро, где недавно под лёд провалились люди

В Алтайском крае люди не оставляют попыток пробраться на лёд озера Светлое в Лебедином заказнике. Их не пугает, что два дня назад там под лёд провалились туристы. Если бы не инспекторы, люди и дальше бы ходили за ограждение, пишет сообщество "Бийск, привет!" в Instagram.
"Несмотря на случай с провалившимися под лёд, на Лебедином озере люди продолжают попытки попасть за ограждение. Останавливают лишь инспекторы, приставленные караулить. Впрочем, на всё озеро инспекторов может не хватить", – пишут в сообществе.
Напомним, инцидент на озере Светлое произошёл 3 января. Туристы не захотели дожидаться очереди (или платить за билеты) на мостик, с которого можно безопасно полюбоваться лебедями. Вместо этого они решили пойти в обход по участку озера с тонким льдом, который такого наплыва туристов не выдержал. Люди провалились в воду. К счастью, в этом месте водоём оказался неглубоким. Ни люди, ни лебеди не пострадали.
Тем не менее Минприроды усилило охрану на объекте. А алтайская природоохранная прокуратура теперь проверяет, как КГБУ "Алтайприрода" соблюдает законодательство при оказании туристических услуг в Лебедином заказнике.
Комментарии
А прокуратура надо подключить к охране периметра?!
Ждём пока нас захватит НАТО или китайцы. Уж они то точно сделают смотровые площадки на которые вместятся все желающие и заработают на лебедином озере кучу бабла.
В голове если ноль, пусть лезут и тонут, зачем препятствовать
5.01.2022 12:22
- гость -
" НАТО сделают смотровые площадки на которые вместятся все желающие"
А лебеди то тогда захотят там зимовать?
А лебеди то тогда захотят там зимовать?
Им главное чтобы их не съели и пожрать что-нибудь дали.
НИКОГДА мы не будем жить хорошо!
Инспекторам больше нечем заниматься? Они же зарплату получают из казны. Хотят люди самовыпиливаться - да пожалуйста, надо вэб-камеру поставить и премию Дарвина давать.
Желающих сэкономить 50 руб надо штрафовать на 500.
Желающих сэкономить 50 руб надо штрафовать на 500.
За что? За подход к озеру? Если они мусор там бросают, то конечно стоит штрафовать
у китайцев вообще все парки платные юаней 300(3тыс руб), просто так на природу не выехать.
даже целебные травки сажают, по полю погулять платно- 50 юаней(500руб).
наши люди привыкли к халяве, но чтобы на корм птицам 50 руб пожалеть - это скупость граничащая с жадностью.
Событие Не стоит выеденного яйца, но "профи" с Амител будут эту тему эксплуатировать до весны.
13:03, там дело не в деньгах, а в многочасовых очередях.
Эти туристы - сказочные долб**бы !
5.01.2022 13:08
- гость -
13:03, там дело не в деньгах, а в многочасовых очередях.
Купить им ласты. Пойти туристам навстречу.
Ладно с детьми,люди лриезжают,а остальные?
на кол
Зачем на кол, на корм рыбам.
Вышки с пулемётами по углам и будет порядок. А если менее кровожадно-"егозой" озеро обнести.
5.01.2022 14:19
Гость
можно и так. но для начала на кол.