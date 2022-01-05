На Алтае туристы продолжают попытки выйти на озеро, где недавно под лёд провалились люди

В Алтайском крае люди не оставляют попыток пробраться на лёд озера Светлое в Лебедином заказнике. Их не пугает, что два дня назад там под лёд провалились туристы. Если бы не инспекторы, люди и дальше бы ходили за ограждение, пишет сообщество "Бийск, привет!" в Instagram.

"Несмотря на случай с провалившимися под лёд, на Лебедином озере люди продолжают попытки попасть за ограждение. Останавливают лишь инспекторы, приставленные караулить. Впрочем, на всё озеро инспекторов может не хватить", – пишут в сообществе.

Напомним, инцидент на озере Светлое произошёл 3 января. Туристы не захотели дожидаться очереди (или платить за билеты) на мостик, с которого можно безопасно полюбоваться лебедями. Вместо этого они решили пойти в обход по участку озера с тонким льдом, который такого наплыва туристов не выдержал. Люди провалились в воду. К счастью, в этом месте водоём оказался неглубоким. Ни люди, ни лебеди не пострадали.

Тем не менее Минприроды усилило охрану на объекте. А алтайская природоохранная прокуратура теперь проверяет, как КГБУ "Алтайприрода" соблюдает законодательство при оказании туристических услуг в Лебедином заказнике.