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Власти рассказали о причинах инцидента с туристами на лебедином озере в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Алтайское Минприроды усилило режим охраны, после того как туристы на озере Светлом провалились под лёд
Фото: скриншот с видео в 'Инцидент Барнаул'

Фото: скриншот с видео в "Инцидент Барнаул"

Несколько посетителей озера Светлое в Лебедином заказнике пошли в обход смотровых мостков и провалились в воду. Лёд, на которое вышли туристы, был некрепкий, сообщили в Минприроды Алтайского края.

"Озеро Светлое является незамерзающим, именно поэтому на нём зимуют лебеди. Вдоль берегов может появляться некрепкий лёд, находиться на котором людям небезопасно. Так, несколько человек пошли в обход смотровых мостков и провалились в воду. К счастью, обошлось без тяжёлых последствий", – сказали в министерстве.

Чиновники напомнили посетителям также о необходимости заботиться о личной и общественной безопасности и не подвергать себя и окружающих риску. Наблюдать за птицами разрешается только со специально оборудованных смотровых мостков, уточнили в Минприроды.

Также в Лебедином заказнике после инцидента усилили режим охраны. 

"Для организации потоков посетителей и соблюдения порядка на озере Светлом Советского района  дополнительно выделено несколько инспекторов из штата учреждения. Через громкоговоритель туристов оповещают о правилах нахождения на территории заказника. Красными лентами перекрыты возможные места прохождения людей к воде", – сказали в ведомстве.

Напомним, 3 января посетители c детьми в Лебедином заказнике в Алтайском крае провалились под лёд. Вскоре всем удалось выбраться из воды, поскольку глубина в этом месте составляла не более двух метров. Никто не пострадал.


Комментарии

4.01.2022 10:03
_Гость

Сэкономили 50 руб. Как обычно - кроилово ведет к попадалову. )

4.01.2022 10:24
ПЕТР

4.01.2022 10:03
_Гость
Сэкономили 50 руб.

А самое главное для таких - "мы же не лохи"!

4.01.2022 11:15
- гость -

Что запретить надо?

4.01.2022 11:19
про

Самое увлекательное приключение начинается со слов «Я знаю короткую дорогу».

Им это приключение запомнится на всю жизнь и рассказывать своим родным и знакомым будет интересно.
Мы три раза там побывали. И чем запомнилась поездка? Долго-долго ехали, доехали, вкусно там поели, сожрав ту жратву, которую брали с собой и опять долго-долго возвращались домой. Ах, ну да, какие-то гуси там плавали, видели. И что рассказывать интересного о посещении? Вроде все и рассказал, уныло как-то все...А вот если бы провалились там под лед,....

4.01.2022 11:23
Владислав

Если бы глубина там была 2 метра, было бы ЧП.
Амик, по фото видно что глубина там не более метра. Пишите правильно.

4.01.2022 11:32
- гость -

4.01.2022 11:23
Владислав

Это со слов отдыхающих из видео. Ныряли, знают.

4.01.2022 11:44
Гость

Даже если озеро обнести 2-х метровым забором-это не остановит идиотов.

4.01.2022 11:50
- гость -

11:44Гость
Кто как обзывается, тот так и называется.

4.01.2022 11:56
Гость


11:44Гость
Кто как обзывается, тот так и называется.

И что прикажете врачам писать в диагнозе пациентам Луговой и Суворова?

4.01.2022 12:08
Черт

Амик вечно пишет шляпу, и вот про два метра написал тоже, соврал!
Обманываете народ уже много много лет!
Только власть у вас молодцы потому что пишите статьи в их интересах!

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