Власти рассказали о причинах инцидента с туристами на лебедином озере в Алтайском крае

Несколько посетителей озера Светлое в Лебедином заказнике пошли в обход смотровых мостков и провалились в воду. Лёд, на которое вышли туристы, был некрепкий, сообщили в Минприроды Алтайского края.
"Озеро Светлое является незамерзающим, именно поэтому на нём зимуют лебеди. Вдоль берегов может появляться некрепкий лёд, находиться на котором людям небезопасно. Так, несколько человек пошли в обход смотровых мостков и провалились в воду. К счастью, обошлось без тяжёлых последствий", – сказали в министерстве.
Чиновники напомнили посетителям также о необходимости заботиться о личной и общественной безопасности и не подвергать себя и окружающих риску. Наблюдать за птицами разрешается только со специально оборудованных смотровых мостков, уточнили в Минприроды.
Также в Лебедином заказнике после инцидента усилили режим охраны.
"Для организации потоков посетителей и соблюдения порядка на озере Светлом Советского района дополнительно выделено несколько инспекторов из штата учреждения. Через громкоговоритель туристов оповещают о правилах нахождения на территории заказника. Красными лентами перекрыты возможные места прохождения людей к воде", – сказали в ведомстве.
Напомним, 3 января посетители c детьми в Лебедином заказнике в Алтайском крае провалились под лёд. Вскоре всем удалось выбраться из воды, поскольку глубина в этом месте составляла не более двух метров. Никто не пострадал.
Комментарии
Сэкономили 50 руб. Как обычно - кроилово ведет к попадалову. )
4.01.2022 10:03
_Гость
Сэкономили 50 руб.
А самое главное для таких - "мы же не лохи"!
Что запретить надо?
Самое увлекательное приключение начинается со слов «Я знаю короткую дорогу».
Им это приключение запомнится на всю жизнь и рассказывать своим родным и знакомым будет интересно.
Мы три раза там побывали. И чем запомнилась поездка? Долго-долго ехали, доехали, вкусно там поели, сожрав ту жратву, которую брали с собой и опять долго-долго возвращались домой. Ах, ну да, какие-то гуси там плавали, видели. И что рассказывать интересного о посещении? Вроде все и рассказал, уныло как-то все...А вот если бы провалились там под лед,....
Если бы глубина там была 2 метра, было бы ЧП.
Амик, по фото видно что глубина там не более метра. Пишите правильно.
4.01.2022 11:23
Владислав
Это со слов отдыхающих из видео. Ныряли, знают.
Даже если озеро обнести 2-х метровым забором-это не остановит идиотов.
11:44Гость
Кто как обзывается, тот так и называется.
11:44Гость
Кто как обзывается, тот так и называется.
И что прикажете врачам писать в диагнозе пациентам Луговой и Суворова?
Амик вечно пишет шляпу, и вот про два метра написал тоже, соврал!
Обманываете народ уже много много лет!
Только власть у вас молодцы потому что пишите статьи в их интересах!