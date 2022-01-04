Власти рассказали о причинах инцидента с туристами на лебедином озере в Алтайском крае

Несколько посетителей озера Светлое в Лебедином заказнике пошли в обход смотровых мостков и провалились в воду. Лёд, на которое вышли туристы, был некрепкий, сообщили в Минприроды Алтайского края.

"Озеро Светлое является незамерзающим, именно поэтому на нём зимуют лебеди. Вдоль берегов может появляться некрепкий лёд, находиться на котором людям небезопасно. Так, несколько человек пошли в обход смотровых мостков и провалились в воду. К счастью, обошлось без тяжёлых последствий", – сказали в министерстве.

Чиновники напомнили посетителям также о необходимости заботиться о личной и общественной безопасности и не подвергать себя и окружающих риску. Наблюдать за птицами разрешается только со специально оборудованных смотровых мостков, уточнили в Минприроды.

Также в Лебедином заказнике после инцидента усилили режим охраны.

"Для организации потоков посетителей и соблюдения порядка на озере Светлом Советского района дополнительно выделено несколько инспекторов из штата учреждения. Через громкоговоритель туристов оповещают о правилах нахождения на территории заказника. Красными лентами перекрыты возможные места прохождения людей к воде", – сказали в ведомстве.

Напомним, 3 января посетители c детьми в Лебедином заказнике в Алтайском крае провалились под лёд. Вскоре всем удалось выбраться из воды, поскольку глубина в этом месте составляла не более двух метров. Никто не пострадал.