"Спас моего сына". В Барнауле парень попал под машину, закрывая собой ребёнка

21-летний барнаулец вечером 4 января спас семилетнего мальчика от столкновения с автомобилем. Об этом в сообществе Barnaul 22 рассказал отец ребёнка, Дмитрий. По его словам, сын переходил дорогу в неположенном месте.

Инцидент произошёл около 16:00 в районе остановки "Столовая "Бия". Молодой человек увидел, как мальчик переходит дорогу, и бросился его спасать. По словам Дмитрия, парень схватил ребёнка и укрыл его своим телом.

По словам отца, в итоге машина сбила молодого человека. Водитель скрылся с места происшествия. Скорую, утверждает Дмитрий, своему спасителю вызвал сам мальчик. Автор также сообщил, что пострадавший оставил на месте аварии личные вещи и документы. Теперь семья ищет парня, чтобы вернуть ему их и отблагодарить за геройство. Молодого человека зовут Павел.

"Нам нужно связаться с его родителями, родственниками, кто бы ему мог передать документы, личные вещи и отблагодарить чем сможем такого замечательного человека, который ценой своей жизни не испугался, а спас моего маленького сына, которому, если бы не он, не исполнилось бы 8 лет", – закончил Дмитрий.

Мужчина выразил надежду, что с молодым человеком всё в порядке и медики вовремя оказали ему необходимую помощь.

Напомним, 4 января двое детей пострадали в жёстком ДТП в Троицком районе. В результате столкновения две девочки получили травмы. Им оказали медпомощь и госпитализировали.