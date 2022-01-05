Двое детей пострадали в жёстком ДТП на алтайской трассе

Две иномарки столкнулись "лоб в лоб" на алтайской трассе вечером 4 января. В происшествии пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Среди них – двое детей.

По данным ведомства, инцидент произошёл около 18 часов 25 минут в Троицком районе, на 266-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт". Volkswagen Polo, которым управлял водитель 1987 года рождения, двигался со стороны Бийска в направлении Барнаула. Автомобилист выехал на встречную полосу, чтобы совершить обгон, но столкнулся с Chevrolet Lanos, которым управлял водитель 1974 года рождения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители транспортных средств и два несовершеннолетних пассажира автомобиля Volkswagen Polo – девочки 2012 и 2015 годов рождения, оказана медицинская помощь, госпитализированы в медицинское учреждение", – сообщили в ведомстве.

Теперь все обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Напомним, 3 января на Чуйском тракте произошло другое жёсткое ДТП. Водитель автомобиля Audi А3 не справился с управлением при перестроении, ударился в отбойник и врезался в грузовик, который стоял на заправке. Пассажир Audi от полученных травм скончался на месте.