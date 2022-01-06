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Ставки по ипотеке в Алтайском крае скаканули в декабре. Что будет в новом году?

, ИА "Амител"
Ставки по ипотеке в банках Алтайского края выросли с 8,3 до 8,5%, а за ближайший год могут подняться выше 10%
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В декабре 2021 года ставки по ипотеке в банках Алтайского края выросли с 8,3 до 8,5%, сообщает Алтайский портал недвижимости. За весь прошлый год они увеличились на 1,2 процентного пункта из-за поднятия Центробанком России ключевой ставки, после чего банки увеличивали проценты по вкладам и кредитам.

Как выросли ставки?

Сразу девять кредиторов в декабре подняли ставки на большинство ипотечных программ на 0,4-1,3 п. п. Наибольшие изменения отмечены у кредитных организаций, которые давно удерживали проценты на низком уровне и оттягивали повышение. Ещё восемь банков пока оставили условия неизменными и готовятся к корректировке после каникул.

Хоть в чём-то было снижение?

Только в единичных случаях, в основном по льготным программам. И то максимум на 0,1-0,3 п. п. Также отдельные кредиторы открывали новые ипотечные продукты, связанные с рефинансированием ранее взятых ипотек и субсидируемыми продуктами.

Тотальное повышение отмечено впервые за последние два года. С середины 2019-го проценты плавно снижались, в 2020-м под влиянием льготной ипотеки и мягкой денежно-кредитной политики Центробанка они падали ещё сильнее. А вот во второй половине прошлого года начали стремительно расти.

Что будет в 2022 году?

В минувшем году в среднем ипотечная ставка всё равно стала рекордно низкой за всю историю кредитования и составила 7,6%, тогда как в 2019-м равнялась 9,6%. Но всё поменяется в наступившем 2022-м – эксперты прогнозируют рост ставок до двухзначного показателя.

Ранее сообщалось, что перед новогодними каникулами квадратный метр недвижимости Барнаула подорожал в среднем с 71,3 до 73,6 тыс. рублей. За весь 2021 год квартиры подорожали на 28,5%: в январе прошлого года жильё на "вторичке" продавали по 57,3 тыс. рублей за "квадрат". 

Квартиры в Барнауле резко подорожали перед новогодними каникулами

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

6.01.2022 10:57
- гость -

Президент не однократно говорил, что доступная ипотека один из основных приоритетов.

6.01.2022 11:40
- гость -

Что будет в новом году?
а. Писец
б. Революция.

6.01.2022 12:47
- гость -

льготная ипотека сотворила злую шутку, цены на жилье выросли в два раза.
заработали на этом только банки и застройщики.

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