Житель Барнаула в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул" показал фотографии контейнеров для мусора на улице 80-й Гвардейской Дивизии.
По словам горожанина, все контейнеры сломаны, и мусор свободно валяется на земле вокруг. На опубликованных снимках видно, что стенки некоторых контейнеров согнуты. Местные жители в них даже не пытаются кидать мусор – в основном он просто лежит рядом.
Ранее сообщалось, что тариф на вывоз мусора в Барнауле может вырасти вдвое, если в крае построят новый полигон. Чем дальше от Барнаула его построят – тем больше горожанам придётся платить за вывоз отходов. Цена повысится из-за того, что нужно будет в два раза увеличить количество рейсов транспортных средств из-за весового контроля на Оби. Имеющиеся машины нужно будет нагружать в половину объёма.
Комментарии
Так и будет. Из Москвы управлять невозможно.
Ну если люди свиньи...
Вы все там с дуба рухнули?
Какие-то контейнеры дырявые обсуждаете.
Тут в соседнем государстве такие события - нужно вытаскивать людей из американских когтей.
Не сметь! Я говорю, не сметь! публиковать всякую чушь на амике!
Без контейнеров проживем - ничего страшного.
14:38 - гость -"Вы все там с дуба рухнули?"
Совсем дурак и не читаешь СМИ? Что пишешь: "нужно вытаскивать людей из американских когтей"
ВАШИНГТОН, 5 янв - РИА Новости. США призывают протестующих в Казахстане держаться в мирных рамках, власти - к сдержанности и отвергают обвинения в причастности к обострению ситуации в стране, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Это первая официальная реакция американской администрации на массовые протесты в Казахстане.
Украинские власти тоже к сдержанности призывали и именно, американцы. И привела эта политика сдерживания к Майдану. Тут не сдерживаться надо, а проявить упорство и силу. Разогнать эти митинги. Американцы сами не сдерживаются - как что, так получите резиновые пули и холодный душ.