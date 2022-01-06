Житель Барнаула в сообществе "Чёрное и Белое Барнаул" показал фотографии контейнеров для мусора на улице 80-й Гвардейской Дивизии.

По словам горожанина, все контейнеры сломаны, и мусор свободно валяется на земле вокруг. На опубликованных снимках видно, что стенки некоторых контейнеров согнуты. Местные жители в них даже не пытаются кидать мусор – в основном он просто лежит рядом.

Ранее сообщалось, что тариф на вывоз мусора в Барнауле может вырасти вдвое, если в крае построят новый полигон. Чем дальше от Барнаула его построят – тем больше горожанам придётся платить за вывоз отходов. Цена повысится из-за того, что нужно будет в два раза увеличить количество рейсов транспортных средств из-за весового контроля на Оби. Имеющиеся машины нужно будет нагружать в половину объёма.