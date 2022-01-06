12-летний мальчик утонул в бассейне в санатории "Обские плёсы" на территории Тальменского района, сообщает "Инцидент Барнаул".

В какой-то момент купания ребёнок скрылся под водой. Хотя в бассейне "Бригантина" было много посетителей, тонущего мальчика никто не замечал. В итоге его обнаружил спасатель, но слишком поздно. Несмотря на попытки реанимировать ребёнка, он скончался, рассказал свидетель происшествия. В санаторий мальчик приехал с мамой, отчимом и младшей сестрой, чтобы провести выходной день.

Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Сейчас правоохранители проверяют обстоятельства гибели и работу лиц, отвечающих за технику безопасности в бассейне.

Ранее в барнаульском аквапарке утонул 9-летний ребёнок, который заплыл в самую глубокую зону бассейна. Он плавал без нарукавников и жилета. Мальчик также приехал отдохнуть со своей семьёй, однако в момент трагедии за ним никто не следил.