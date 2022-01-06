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Путин поручил правительству Алтайского края обеспечить регион углём

, ИА "Амител"
Правительство должно обеспечить бесперебойные поставки угля производителям тепловой энергии и населению
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительствам РФ и Алтайского края до 10 января обеспечить углем производителей тепловой энергии и жителей региона на зиму 2022 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Кремля.

 

Напомним, на пресс-конференции Путина 23 декабря главный редактор "Политсибру" Александра Черданцева задала вопрос о высокой стоимости угля, особо выделив дефицит топлива в Локтевском районе Алтайского края. Президент заявил о том, что государство предоставляет субсидии на покупку топлива. А также добавил, что главы муниципалитетов отчитались о готовности к отопительному сезону, но пообещал проверить жалобы от жителей районов, где люди не могут позволить себе уголь на зиму. 

Ответственными за обеспечение теплом жителей Алтайского края назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и глава региона Виктор Томенко.

Также Путин поручил кабмину до 1 августа принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь по всей стране и обеспечение его бесперебойных поставок.   

 

Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

6.01.2022 18:41
гость

дело то в цене

6.01.2022 19:03
Сёмочка

За что получают зарплаты ответственные ведомства, лица?

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