Силовики в Казахстане начали массово задерживать протестующих в Алма-Ате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики. В результате зачистки улиц в полицейские участки доставили более двух тысяч человек.

Напомним, утром 6 января военные окружили протестующих на площади Республики в Алма-Ате. В кольцо попали примерно 200 вооружённых людей. На место прибыли 50 единиц техники, среди них БТР, бронемашины и военные грузовики.

Позже там началась интенсивная перестрелка. 300 военных не давали прорваться к акимату и к резиденции президента. На главную площадь подъехали три тентованных КамАЗа с военнослужащими, но примерно через час после начала перестрелки все военные покинули место, не оставив никакого оцепления. На баррикадах замечены минимум двое погромщиков, размахивающих флагами. На площадь также спустился густой туман. Однако после этого перестрелка началась на площади перед администрацией города.

Как сообщает ТАСС, в результате столкновений в Алма-Ате погибли 13 сотрудников правоохранительных органов, ещё 353 человека получили ранения.