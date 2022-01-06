Начавшиеся 2 января протесты в Казахстане становятся всё более напряжёнными, по всей стране ввели режим ЧП, а наиболее горячей точкой стала Алма-Ата. Протестующие вооружились автоматами и ведут бои. В городе началась антитеррористическая операция. Amic.ru объясняет, что сейчас происходит в самом неспокойном городе охваченной протестами страны.

Как власти борются с протестующими?

Как 5 января сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, "террористические банды" захватили пять самолётов в аэропорту Алма-Аты, а в окрестностях города вступили в бой с десантниками. Вечером того же дня замглавы Алма-Аты Ержан Бабакумаров рассказал, что аэропорт города освобождён и работает в штатном режиме.

Также протестующие прорвались в арсенал Комитета нацбезопасности в Алма-Ате и вооружились. Митингующие захватили с собой оружие и патроны. Среди вооружения есть и боеприпасы от гранатомёта.

Telegram-канал KazTAG писал, что власти Алма-Аты утром 6 января планируют провести масштабную зачистку города от мародёров и зачинщиков массовых беспорядков. Предположительно, речь шла о масштабной операции силовых ведомств с привлечением армии. Позже телеканал "Мир" сообщил, что спецоперация началась. Жителей города предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц. Сообщения о стрельбе приходят из разных точек города.

Где проходят главные перестрелки?

По данным "Sputnik Казахстан", утром 6 января военные окружили протестующих на площади Республики в Алма-Ате. В кольцо попали примерно 200 вооружённых людей. На место прибыли 50 единиц техники, среди них БТР, бронемашины и военные грузовики.

Позже там началась интенсивная перестрелка. 300 военных не давали прорваться к акимату и к резиденции президента. На главную площадь подъехали три тентованных КамАЗа с военнослужащими, но примерно через час после начала перестрелки все военные покинули место, не оставив никакого оцепления. На баррикадах замечены минимум двое погромщиков, размахивающих флагами. На площадь также спустился густой туман.

Однако после этого перестрелка началась на площади перед администрацией города.

Есть ли погибшие и как сильно пострадал город?

Как сообщает МВД Казахстана, в ходе беспорядков в стране погибли восемь полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, ещё 317 получили ранения. Позднее местные СМИ сообщили о гибели ещё двух военных в ходе операции в аэропорту Алма-Аты. При попытках штурма административных зданий в Алма-Ате ликвидированы десятки нападавших, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя полиции.

На фоне протестов в населённом пункте начались погромы и мародёрство: порядка 400 кафе, магазинов и офисов были разграблены, сообщает Lenta.ru. 5 января комендант, начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов отметил, что в городе активизировались экстремистские группировки. Они сожгли более 120 транспортных средств, в том числе 33 машины экстренных служб: скорой помощи, пожарные и полицейские автомашины.