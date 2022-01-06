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Новости

В Алма-Ате начались вооружённые бои. Где стреляют и есть ли погибшие?

, ИА "Амител"
На площади Республики в Алма-Ате 200 человек начали перестрелку с военными
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Начавшиеся 2 января протесты в Казахстане становятся всё более напряжёнными, по всей стране ввели режим ЧП, а наиболее горячей точкой стала Алма-Ата. Протестующие вооружились автоматами и ведут бои. В городе началась антитеррористическая операция. Amic.ru объясняет, что сейчас происходит в самом неспокойном городе охваченной протестами страны.

Как власти борются с протестующими?

Как 5 января сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, "террористические банды" захватили пять самолётов в аэропорту Алма-Аты, а в окрестностях города вступили в бой с десантниками. Вечером того же дня замглавы Алма-Аты Ержан Бабакумаров рассказал, что аэропорт города освобождён и работает в штатном режиме. 

Также протестующие прорвались в арсенал Комитета нацбезопасности в Алма-Ате и вооружились. Митингующие захватили с собой оружие и патроны. Среди вооружения есть и боеприпасы от гранатомёта.

Telegram-канал KazTAG писал, что власти Алма-Аты утром 6 января планируют провести масштабную зачистку города от мародёров и зачинщиков массовых беспорядков. Предположительно, речь шла о масштабной операции силовых ведомств с привлечением армии. Позже телеканал "Мир" сообщил, что спецоперация началась. Жителей города предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц. Сообщения о стрельбе приходят из разных точек города. 

Где проходят главные перестрелки?

По данным "Sputnik Казахстан", утром 6 января военные окружили протестующих на площади Республики в Алма-Ате. В кольцо попали примерно 200 вооружённых людей. На место прибыли 50 единиц техники, среди них БТР, бронемашины и военные грузовики.

Позже там началась интенсивная перестрелка. 300 военных не давали прорваться к акимату и к резиденции президента. На главную площадь подъехали три тентованных КамАЗа с военнослужащими, но примерно через час после начала перестрелки все военные покинули место, не оставив никакого оцепления. На баррикадах замечены минимум двое погромщиков, размахивающих флагами. На площадь также спустился густой туман.

Однако после этого перестрелка началась на площади перед администрацией города.

Есть ли погибшие и как сильно пострадал город?

Как сообщает МВД Казахстана, в ходе беспорядков в стране погибли восемь полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, ещё 317 получили ранения. Позднее местные СМИ сообщили о гибели ещё двух военных в ходе операции в аэропорту Алма-Аты. При попытках штурма административных зданий в Алма-Ате ликвидированы десятки нападавших, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя полиции.

На фоне протестов в населённом пункте начались погромы и мародёрство: порядка 400 кафе, магазинов и офисов были разграблены, сообщает Lenta.ru. 5 января комендант, начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов отметил, что в городе активизировались экстремистские группировки. Они сожгли более 120 транспортных средств, в том числе 33 машины экстренных служб: скорой помощи, пожарные и полицейские автомашины. 

Читайте также в сюжете: Протесты в Казахстане
Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

6.01.2022 13:11
гость

нет, ну какие же всё-таки СМИ позорные. Никаких боёв с "протестующими" нет. Столкновение идёт с вооружёнными людьми, которые вовсе не протестующие, а вандалы, разграбившие город.

6.01.2022 13:16
- гость -

Как там диванные революционеры, готовы в бой?

6.01.2022 13:20
гость

При попытках штурма административных зданий в Алма-Ате ликвидированы десятки нападавших

Интересно установить личности. Есть версия, что ребята из под Идлиба, который турки контролируют. Кстати это может быть объяснение, почему Пашинян, который пришел к власти в результате поддержанного американцами госпереворота, собрался давить госпереворот. Он турков не любит. Хотя в данном случае турки действуют полностью в пользу НАТО. Пашинян или не дозвонился или армянские гены взыграли и он взбрыкнул. Может ему еще позвонят, он переобуется

6.01.2022 13:25
- гость -

6.01.2022 13:20
гость

Армения сейчас председатель ОДКБ. Так к слову.

6.01.2022 13:27
- гость -

6.01.2022 13:11
гость
нет, ну какие же всё-таки СМИ позорные. Никаких боёв с "протестующими" нет. Столкновение идёт с вооружёнными людьми, которые вовсе не протестующие, а вандалы, разграбившие город.

Штаб в Киеве обратился к мировому сообществу с призывами к введению санкций против Казахстана. Свою Шайку он называет "мирным движением".

Это только в США они уличные террористы, интуиция подсказывает, в едином порыве их поддержат.

6.01.2022 13:37
гость

нет, революция хороша там, где нужно движение, а не стояние на месте, но результатами революции как правило всегда пользуются те, кто не прочь разбойничать. Есть у революции и плюсы и минусы

6.01.2022 13:40
гость

Штаб в Киеве обратился к мировому сообществу с призывами к введению санкций против Казахстана. Свою Шайку он называет "мирным движением".

это похоже на них, только дай повод побузить, а те кто против хаоса - на них санкции наложить

6.01.2022 13:42
- гость -

А сразу разогнать слабо было, нужно дождаться когда что-нибудь захватят и вооружатся? Надеюсь, наша власть сделает необходимые выводы.

6.01.2022 13:46
- гость -

Двние планы запада : огонь вокруг всей протяженной границы.
И некоторые силы у хохлов просто анусы рвут чтобы реализовать это.

6.01.2022 13:47
- гость -

Есть версия, что ребята из под Идлиба,

А версию, что они рептилоиды пропаганда тебе в голову не загрузила?

6.01.2022 13:49
гость

кто следующий на очереди - Таджикистан, Киргизстан?

6.01.2022 13:50
гость

-гость- 13:42
о чем вы говорите? мы все за Сечина, Миллера и Роттенберга все сплотимся! не переживайте вы так.

6.01.2022 13:51
- гость -

6.01.2022 13:50
гость

не все мародерствовать побегут, как ты собрался

6.01.2022 13:53
- гость -

сразу видно, что Москва проснулась и определилась с позицией - и потянулись кукареки писать про пиндосов, хохлов и идлиб

6.01.2022 13:55
гость

-гость- 13:51
зачем вы так? мы же за Ролдугина, за Ковальчуков готовы еще пенсионный возраст поднять на 5 лет!

6.01.2022 13:58
гость

вы хотите сказать, что россияне вот так начнут сначала мирные протесты с экономичечкими требованиями, а потом пойдут грабить ТЦ? Дикость какая-то. Протесты мирные несомненно нужны, чтобы власть хоть немного прислушивалась к народу, а не жила в своём мире, но протесты в России будут без насилия. Если появится насилие значит, наказывать нужно этих мародёров, а не протестующих. А то власть запретила совсем протестное движение, но это опасно прежде всего для неё, т.к. запрет и приведёт к насилию.

6.01.2022 13:59
- гость -

Переворот по образцу 1993 года в Москве. именно так к власти пришли Ельцин, Путин.

6.01.2022 14:10
гость

вот-вот, а мы только сейчас стали догадываться, что нас завоевали

6.01.2022 14:11
- гость -

6.01.2022 13:59
- гость -
Переворот по образцу 1993 года в Москве. именно так к власти пришли Ельцин, Путин.

так к власти пришел Ельцин, а не Путин.
ты подменяешь понятия с какой целью???
думаешь на лжи новый дивный мир построить?

6.01.2022 14:12
- гость -

6.01.2022 14:10
гость
вот-вот, а мы только сейчас стали догадываться, что нас завоевали

у вас задержка в развитии?? многие это сразу поняли.

6.01.2022 14:15
гость

даже Конституция писали нам такую, чтобы ослабить страну, например, по Конституции у нас запрещена идеология. А идеология сплачивает народ, делает его единым. Но Запад этого больше всего боится, поэтому у нас "плюрализм мнений и идеологий", много партий, которые раздирают народ и не дают объединиться

6.01.2022 14:21
- гость -

хохлы вон стали независимые:
освободились от российского газа, теперь у европы его покупают втридорого,
трубу и землю продали американцам, промышленность загнулась
расчитывают что долги им спишут если на Россию войной пойдут, но это врятли...
всмысле долги будут еще и внуки отдавать, это СССР долги прощал, а штаты в долг дают только за потерю суверинитета и истребление аборигенов.

6.01.2022 14:23
- гость -

Ограбить белорусов не дали, так они за казахов взялись.
Стране с такими долгами и печатным станком нужно постоянное топливо: ограбление аборигенов.

6.01.2022 14:24
- гость -

6.01.2022 14:15
гость
А идеология сплачивает народ, делает его единым.

Вы хотите, чтобы снова вам вдалбливали в голову одно и тоже ежедневно?
Не в идеологии дело. В соседнем Китае только религий - три государственные и миллиардеров за 500 человек. Одно другому не мешает, как и первому месту в мире по производству.

6.01.2022 14:26
гость

В соседнем Китае только религий - три государственные и миллиардеров за 500 человек. Одно другому не мешает, как и первому месту в мире по производству.


Китай как раз пример единой идеологии, а при чём тут религии? Религия - не идеология

6.01.2022 14:27
- гость -

хохлы вон стали независимые:
освободились от российского газа, теперь у европы его покупают втридорого

а ты почем газ покупаешь у "родного" газпрома?

6.01.2022 14:32
- гость -

6.01.2022 14:26
гость
Китай как раз пример единой идеологии

Например какой? На Тайване своя. В Гонконге своя. В Синзянском районе - своя. На Тибете своя.

6.01.2022 14:34
гость

официальная идеология для всех регионов Китая - коммунистическая, а религий несколько

6.01.2022 14:35
гость

у казахов заведовал продажами газа зять Назарбаева, имеющий прямое отношение к Газпрому

6.01.2022 14:37
- гость -

6.01.2022 14:34
гость
официальная идеология для всех регионов Китая - коммунистическая

Бггг. Миллиардеры тогда там откуда? Говорят, их число уже превысило 600. Вы читали, что такое коммунизм?

6.01.2022 14:40
- гость -

6.01.2022 14:35
гость
у казахов заведовал продажами газа зять Назарбаева, имеющий прямое отношение к Газпрому

О! У вас есть сведения, что лично Миллер давал указания цены на газ поднимать?

6.01.2022 14:44
гость

лично Миллер давал указания цены на газ поднимать?

Тимур Кулибаев, зять Назарбаева и чудесным образом член совета директоров российского Газпрома.

6.01.2022 15:01
- гость -

6.01.2022 14:44
гость
Тимур Кулибаев, зять Назарбаева и чудесным образом член совета директоров российского Газпрома.

В совете директоров кого только нет, как Педров в Бразилии. Даже канцлеры есть, правда бывшие. Поговариваю, Меркель вскорости ждут.))

6.01.2022 15:04
- гость -

АЛМА-&#8203;АТА, 6 янв – РИА Новости. Вооруженные бандиты окружили две крупные больницы в Алма-&#8203;Ате, не пускают туда пациентов и медиков, ставя под угрозу жизни людей, сообщили в новостном выпуске государственного телеканала Казахстана.

"Сегодня утром бандитские группировки, вооруженные огнестрельным оружием, окружили две крупные многопрофильные клинические больницы Алма-&#8203;Аты под номером 1 и 7. По информации комендатуры Алма-&#8203;Аты, террористы не пропускают в больницы пациентов, врачей и медперсонал, тем самым ставя под угрозу жизни и здоровье мирных граждан", - сообщили в эфире телеканала.

6.01.2022 15:11
Гость

6.01.2022 15:04
- гость -
Так надо же чем-то объяснить,перед мочиловом.Не хуже российских бред несут.

6.01.2022 15:22
- гость -

6.01.2022 15:11
Гость

Так надо же чем-то объяснить,перед мочиловом.

Крови много будет.
"Свыше тысячи человек пострадало в результате массовых беспорядков в разных регионах Казахстана, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации", — озвучил данные ведомства телеканал "Хабар-&#8203;24".  Про убитых не говорят.

По югу сильно влияние ИГИЛ, там мусульмане, сильно влияние имамов, многие повоевали в Ираке и Сирии. Власть их собирала и привечала. Могут замутить местную войнушку.

6.01.2022 15:31
- гость -

Надо было в первый же день да водометами.
Быстро бы замерзли и разошлись.
Наверное

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