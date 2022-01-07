Власти Алтая прокомментировали поручение Путина обеспечить регион углём

В правительстве Алтайского края прокомментировали поручение президента Владимира Путина касательно обеспечения углём по доступным ценам производителей тепловой энергии и население. Как сообщает пресс-служба правительства Алтайского края, основным и сложным этапом при реализации поручения будет поиск путей и возможностей удешевления угля.

После пресс-конференции Путина 23 декабря губернатор региона Виктор Томенко прокомментировал прохождение отопительного сезона в регионе и ситуацию с наличием угля: срыва начала отопительного сезона в муниципалитетах края из-за отсутствия топлива не было.

"Хотя некоторые поставщики, победив на муниципальных конкурсах и заключив контракты, в последующем отказывались от их исполнения, дефицита угля в муниципалитетах в настоящее время в крае нет. Имеется и в случае необходимости используется для нужд теплоснабжающих организаций (а в текущем отопительном сезоне и для населения) краевой резервный запас угля. Губернатор также отметил, что рост цен на уголь вызывает недовольство жителей края, и то, что из краевого бюджета производится субсидирование муниципалитетов в целях прохождения отопительного сезона", – говорится в сообщении.

Наиболее сложным при реализации будет поиск путей и возможностей удешевления угля, который поставляется для нужд населения. Эта работа будет вестись совместно с уполномоченными председателем правительства Михаилом Мишустиным федеральными органами исполнительной власти.

На 6 января запасы угля на площадках края для объектов малой теплоэнергетики составляют 116 тысяч тонн, что превышает месячную потребность теплоснабжающих предприятий в твёрдом топливе. Запасы угля находятся как на котельных, так и на топливных площадках региона. Краевой резервный запас угля составляет 29 тысяч тонн.

Также в январе 2022 года планируется дополнительная поставка угля в резерв Алтайского края в объёме 22 тысяч тонн. Уголь для реализации населению имеется в наличии на складах и железнодорожных станциях во всех муниципальных образованиях региона – 42 тысячи тонн. Запасы топлива на ТЭЦ соответствуют утверждённым нормативам, поставки осуществляются в соответствии с графиками.

Напомним, 6 января президент России Владимир Путин поручил правительствам РФ и Алтайского края до 10 января обеспечить углём производителей тепловой энергии и жителей региона на зиму 2022 года. Ответственными за обеспечение теплом жителей Алтайского края назначены Мишустин и Томенко.