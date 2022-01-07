В Алтайском крае не будут продлевать зимние каникулы для школьников. Как сообщает Минобрнауки региона, с 10 января в образовательных учреждениях продолжится учебный процесс и начнётся третья четверть.
Как отметила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Наталья Полосина, в регионе продление каникул не предполагается.
"У нас ситуация по ковиду и ОРВИ стабилизирована, поэтому рассматривать вопрос о продлении каникул преждевременно", – заявила она.
Напомним, ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отправила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой продлить каникулы для школьников до 16 января. Свою просьбу Лантратова обосновала необходимостью не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.
Комментарии
Ахахахаха!!! Да сейчас уже дома дети с соплями сидят, а в понедельник понесут это в класс, ведь надо в школу ж идти, и родителям пофиг, что они заразят одноклассников, водят и с соплями, кашлем, температурой.через недельку учёбы будут уже заболевшие и наплыв орви, каждый год так ведь. Были и такие, кто с ковидом был , со слов ребёнка, а ребёнок в школу ходил. Потом мы заболели, но мы сидели все дома до выздоровления. Пропустили много в школе , но а что делать, надо не только о себе думать , но и об окружающих. Или например есть такие, запахи пропали, в поликлинику не пошли проверяться, ведь чувствуют себя хорошо, и ходят везде . Такими темпами эта музыка с короновирусом будет вечной.