В Алтайском крае не будут продлевать зимние каникулы для школьников. Как сообщает Минобрнауки региона, с 10 января в образовательных учреждениях продолжится учебный процесс и начнётся третья четверть.

Как отметила начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Наталья Полосина, в регионе продление каникул не предполагается.

"У нас ситуация по ковиду и ОРВИ стабилизирована, поэтому рассматривать вопрос о продлении каникул преждевременно", – заявила она.

Напомним, ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отправила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой продлить каникулы для школьников до 16 января. Свою просьбу Лантратова обосновала необходимостью не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.