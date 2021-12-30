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Школьные каникулы могут продлить до 16 января из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Об этом попросила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отправила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой продлить каникулы для школьников до 16 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Свою просьбу Лантратова обосновала необходимостью не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки. 

Также она предложила компенсировать пропущенные занятия в дальнейшие периоды на усмотрение Минпросвещения. Лантратова рассказала, что запрос был создан после многочисленных обращений родителей на эту тему.

"Такая мера мне кажется правильной, в случае если ситуацию с распространением инфекции не получится оперативно взять под контроль. Но это возможно, если только министерство сочтёт, что образовательная система сможет адаптироваться к предложенной замене одной учебной недели на другую без вреда для наших детей", – подчеркнула парламентарий.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует продлевать зимние каникулы для школьников из-за пандемии, а каждый регион должен принять подобное решение самостоятельно. 

Читайте также в сюжете: Пандемия коронавируса
Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +73852594466

Комментарии

30.12.2021 08:49
гость

Очнитесь люди!!!! Мы и так не учим детей...Что творите то? Дистант это не образование. Вы когда проснётесь? Учителям то пофиг... ТО УРОКИ СОКРАТИМ ТО РЕПЕТИРУЕМ ЕГЭ Дурдом в образование переехал.

30.12.2021 09:07
- гость -

Цифра будущие. Привыкать нужно. Дети днями на смартфоне

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