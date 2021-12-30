Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отправила запрос на имя министра просвещения Сергея Кравцова с просьбой продлить каникулы для школьников до 16 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. Свою просьбу Лантратова обосновала необходимостью не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки.

Также она предложила компенсировать пропущенные занятия в дальнейшие периоды на усмотрение Минпросвещения. Лантратова рассказала, что запрос был создан после многочисленных обращений родителей на эту тему.

"Такая мера мне кажется правильной, в случае если ситуацию с распространением инфекции не получится оперативно взять под контроль. Но это возможно, если только министерство сочтёт, что образовательная система сможет адаптироваться к предложенной замене одной учебной недели на другую без вреда для наших детей", – подчеркнула парламентарий.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует продлевать зимние каникулы для школьников из-за пандемии, а каждый регион должен принять подобное решение самостоятельно.