Российские военные вошли в Алма-Ату и взяли под контроль аэропорт

Российские военные вошли в Алма-Ату. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, миротворцы ОДКБ совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт южной столицы.
Военные оказывают помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка. Участвовали ли они в столкновениях в городе, не уточняется. Сейчас миротворцы обеспечивают безопасность российского генконсульства и других важных объектов.
Руководит действиями российских военных сил в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что все переброшенные в Алма-Ату имеют боевой опыт.
Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации. Глава государства заявил, что правоохранительным органам дан приказ открывать огонь на поражение.
Комментарии
Молодцы. Теперь казахи удивив оккупантов сплотятся ещё сильнее.
Ну вот поругались ещё с одним братским народом. Теперь в сторону России будут плевать не только в Украине и Белоруссии.
7.01.2022 16:51
- гость -
Укровоены активировались.
7.01.2022 16:51
- гость -
Молодцы. Теперь казахи удивив оккупантов сплотятся ещё сильнее.
Вы имеете в виду тех кто с автоматами бегает?
да ладно, и белорусы и казахи понимают что к чему, не дураки
7.01.2022 17:01
- гость -
7.01.2022 16:51
- гость -
Укровоены активировались.
Ну там вообще клиника. Один лозунг "Весь мир с нами" чего стоит. Мания величия. Даже галоперидол не действует. Лечение одно. Холод, голод.
Если в Казахстане действуют профессиональные террористы-боевики, то как же 53 военных отбили аэропорт у 20000 боевиков?
7.01.2022 17:06
- гость -
Если в Казахстане действуют профессиональные террористы-боевики, то как же 53 военных отбили аэропорт у 20000 боевиков?
У сирийской ИГИЛ спросите, расскажут, поделятся впечатлениями.
А возможно ли присоединить Казахстан к России голосованием? Не боагодоритне.
7.01.2022 17:06
- гость -
Добавлю. Спросите украинских нациков. Как они говорят "Дурных нет"
7.01.2022 17:08
- гость -
А возможно ли присоединить Казахстан к России голосованием? Не боагодоритне.
Зачем?
Ржу немогу. США и СССР. Давнее противостояние. Предсказуемо. Предлагаю куклаводом поменять режиссёра.
приземлились в аэропорту, вошли в Алма-Ату. блин, забыли про аэропорт, вернулись и взяли его под контроль. отлично.
все переброшенные в Алма-Аты имеют боевой опыт
В Сирии наверное
Сейчас наверное русские через этот аэропорт улетать будут, чтобы пересидеть
7.01.2022 17:17
- гость -
приземлились в аэропорту, вошли в Алма-Ату. блин, забыли про аэропорт, вернулись и взяли его под контроль. отлично.
Оо! Вирусологи, эпидемиологи закончились, теперь появились военные стратеги. Ну ждём планов по захватыванию, окружению и прочее.
Казахи отрезающие головы другим казахам сплотятся. Пришью головы обратно и сплотятся. И родственники убитых сплотятся. А убивающие полицейских будут плевать в сторону России в три раза сильней, чем плевали до этого
Казахи иностранных оккупантов уже удивили запросив помощи у ОДКБ. Там и Турция и Китай и весь Запад охренели. Такого вообще никогда не было. Даже армяне не просили, хотя их прессовали сильно. Обижались, что Россия без обращения в ОДКБ не помогает, но не обращались. Чтобы американцев не обижать. А казахи обратились. Реально всех удивили
- гость -
7.01.2022 16:37
бывший казахстанец
90-е в Казахстане были гораздо безопаснее, чем 90-е в России.
Всей семьёй катаемся от смеха по полу. Родились в Казахстане. Удирали в 90 из Алма-Аты от большой любви коренного населения, побросав практически всё, гараж, дачу. Удалось продать только квартиру за копейки. Милые казахи говорили, " Берите сколько дают, завтра зарежем, квартира будет наша, искать не будут" Как говорится "Плавали, знаем" Сколько там русских с степях зарыто, только Бог знает. Не нагнетаю, просто констатация фактов. Таких как мы много.
Миллиардер Игорь Рыбаков из Магнитогорска (Челябинская область) оказался в эпицентре беспорядков в Казахстане. В своем посте в Instagram он рассказал, как стал свидетелем захвата телебашни в Алма-Ате и нападений террористов.
«Интернет включают ночью на несколько часов — сразу выхожу на связь. Я оказался в эпицентре. Наверное вы знаете, я сейчас в Казахстане. Сегодня стал свидетелем захвата телебашни. Заранее выставленные 6 БТР помогли отразить нападение 8 автомашин с неизвестными людьми с оружием», — написал Рыбаков.
По слухам, на Украине уже метелят активистов, которые поддерживали протесты в КЗ.
7.01.2022 17:23
гость
Казахи отрезающие головы другим казахам сплотятся. Пришью головы обратно и сплотятся. И родственники убитых сплотятся. А убивающие полицейских будут плевать в сторону России в три раза сильней, чем плевали до этого
Как страшно жить. Сидя в Москве казахи уже призывают к партизанской войне. Вы не из них? Самолёт, автомат, степи, землянка, не это не моё, так тик тока нет. Позвольте военным заниматься военными делами, а вам, если вы гражданский своими, гражданскими. Кесарю, кесарево. И вообще как говориться, это всё не на нашу зарплату.)
У нас вроде бы в Екатеринбурге ребята из общества Навального поддержали мирный госпереворот в Казахстане
Зашли-хорошо!
Теперь хватит дурака валять- закрепились и остались.
Навсегда!
7.01.2022 17:29
- гость -
«Интернет включают ночью на несколько часов — сразу выхожу на связь. Я оказался в эпицентре. Наверное вы знаете, я сейчас в Казахстане. Сегодня стал свидетелем захвата телебашни. Заранее выставленные 6 БТР помогли отразить нападение 8 автомашин с неизвестными людьми с оружием», — написал Рыбаков.
Как это может быть! Мирные протестующие! с автоматами! на 8 машинах.! Не верю. В руках у них были плюшевые мишки. Там на БТРах у всех плохое зрение. Они приехали совершить экскурсию по башне. Любопытные они. Их не поняли!
7.01.2022 17:32
- гость -
Какой то вы сложный пост написали, я в нем не все понял. Я выразил сомнение, что те, кто отрезал головы и родственники тех, кому отрезали, могут сплотиться. С чем вы не согласны, не понял? Головы же не пришить, убитых не воскресить, как они помирятся, чтобы сплотиться?
7.01.2022 17:35
гость
У нас вроде бы в Екатеринбурге ребята из общества Навального поддержали мирный госпереворот в Казахстане
Вы удивлены? Это же навальнята. Они что угодно поддержат, хоть ядерную бомбардировку страны. Только сначала попросят время удрать.
7.01.2022 17:38
гость
Посмотрите на Сирию. Крови пролито, реки. Наши вошли вежливо поговорили, живут. Терки всегда были есть и будут, но поставлены рамки. Вышел за них, не обижайся.
7.01.2022 17:35
Ваня
А оплачивать присутствие "наших" в Казахстане ты согласен из своего кармана?
Я вот - нет.
По слухам, на Украине уже метелят активистов, которые поддерживали протесты в КЗ.
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Инфа 146%?
Надеюсь на Малахова, на аллее мертвецов погибших не пойми за что, места для новых памятников есть?