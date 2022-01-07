Российские военные вошли в Алма-Ату и взяли под контроль аэропорт

Российские военные вошли в Алма-Ату. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, миротворцы ОДКБ совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт южной столицы.

Военные оказывают помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка. Участвовали ли они в столкновениях в городе, не уточняется. Сейчас миротворцы обеспечивают безопасность российского генконсульства и других важных объектов.

Руководит действиями российских военных сил в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что все переброшенные в Алма-Ату имеют боевой опыт.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации. Глава государства заявил, что правоохранительным органам дан приказ открывать огонь на поражение.