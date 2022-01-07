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Новости

Российские военные вошли в Алма-Ату и взяли под контроль аэропорт

, ИА "Амител"
Военные оказывают помощь правоохранителям Казахстана, однако участвуют ли они в столкновениях в городе, не уточняется
Фото: ТАСС

Фото: ТАСС

Российские военные вошли в Алма-Ату. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, миротворцы ОДКБ совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт южной столицы.

Военные оказывают помощь правоохранительным органам Республики Казахстан в поддержании законности и правопорядка. Участвовали ли они в столкновениях в городе, не уточняется. Сейчас миротворцы обеспечивают безопасность российского генконсульства и других важных объектов.

Руководит действиями российских военных сил в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что все переброшенные в Алма-Ату имеют боевой опыт.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к нации. Глава государства заявил, что правоохранительным органам дан приказ открывать огонь на поражение.

"Дан приказ открывать огонь на поражение". Токаев вновь обратился к населению Казахстана

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей +73852594466

Комментарии

7.01.2022 16:51
- гость -

Молодцы. Теперь казахи удивив оккупантов сплотятся ещё сильнее.

7.01.2022 16:54
- гость -

Ну вот поругались ещё с одним братским народом. Теперь в сторону России будут плевать не только в Украине и Белоруссии.

7.01.2022 17:01
- гость -

7.01.2022 16:51
- гость -

Укровоены активировались.

7.01.2022 17:02
- гость -

7.01.2022 16:51
- гость -
Молодцы. Теперь казахи удивив оккупантов сплотятся ещё сильнее.

Вы имеете в виду тех кто с автоматами бегает?

7.01.2022 17:03
гость

да ладно, и белорусы и казахи понимают что к чему, не дураки

7.01.2022 17:04
- гость -

7.01.2022 17:01
- гость -
7.01.2022 16:51
- гость -

Укровоены активировались.

Ну там вообще клиника. Один лозунг "Весь мир с нами" чего стоит. Мания величия. Даже галоперидол не действует. Лечение одно. Холод, голод.

7.01.2022 17:06
- гость -

Если в Казахстане действуют профессиональные террористы-боевики, то как же 53 военных отбили аэропорт у 20000 боевиков?

7.01.2022 17:07
- гость -

7.01.2022 17:06
- гость -
Если в Казахстане действуют профессиональные террористы-боевики, то как же 53 военных отбили аэропорт у 20000 боевиков?

У сирийской ИГИЛ спросите, расскажут, поделятся впечатлениями.

7.01.2022 17:08
- гость -

А возможно ли присоединить Казахстан к России голосованием? Не боагодоритне.

7.01.2022 17:09
- гость -

7.01.2022 17:06
- гость -

Добавлю. Спросите украинских нациков. Как они говорят "Дурных нет"

7.01.2022 17:10
- гость -

7.01.2022 17:08
- гость -
А возможно ли присоединить Казахстан к России голосованием? Не боагодоритне.

Зачем?

7.01.2022 17:12
- гость -

Ржу немогу. США и СССР. Давнее противостояние. Предсказуемо. Предлагаю куклаводом поменять режиссёра.

7.01.2022 17:17
- гость -

приземлились в аэропорту, вошли в Алма-Ату. блин, забыли про аэропорт, вернулись и взяли его под контроль. отлично.

7.01.2022 17:18
гость

все переброшенные в Алма-Аты имеют боевой опыт

В Сирии наверное

7.01.2022 17:19
гость

Сейчас наверное русские через этот аэропорт улетать будут, чтобы пересидеть

7.01.2022 17:21
- гость -

7.01.2022 17:17
- гость -
приземлились в аэропорту, вошли в Алма-Ату. блин, забыли про аэропорт, вернулись и взяли его под контроль. отлично.

Оо! Вирусологи, эпидемиологи закончились, теперь появились военные стратеги. Ну ждём планов по захватыванию, окружению и прочее.

7.01.2022 17:23
гость

Казахи отрезающие головы другим казахам сплотятся. Пришью головы обратно и сплотятся. И родственники убитых сплотятся. А убивающие полицейских будут плевать в сторону России в три раза сильней, чем плевали до этого

7.01.2022 17:27
гость

Казахи иностранных оккупантов уже удивили запросив помощи у ОДКБ. Там и Турция и Китай и весь Запад охренели. Такого вообще никогда не было. Даже армяне не просили, хотя их прессовали сильно. Обижались, что Россия без обращения в ОДКБ не помогает, но не обращались. Чтобы американцев не обижать. А казахи обратились. Реально всех удивили

7.01.2022 17:27
- гость -


- гость -
7.01.2022 16:37
бывший казахстанец
90-е в Казахстане были гораздо безопаснее, чем 90-е в России.

Всей семьёй катаемся от смеха по полу. Родились в Казахстане. Удирали в 90 из Алма-Аты от большой любви коренного населения, побросав практически всё, гараж, дачу. Удалось продать только квартиру за копейки. Милые казахи говорили, " Берите сколько дают, завтра зарежем, квартира будет наша, искать не будут" Как говорится "Плавали, знаем" Сколько там русских с степях зарыто, только Бог знает. Не нагнетаю, просто констатация фактов. Таких как мы много.

7.01.2022 17:29
- гость -


Миллиардер Игорь Рыбаков из Магнитогорска (Челябинская область) оказался в эпицентре беспорядков в Казахстане. В своем посте в Instagram он рассказал, как стал свидетелем захвата телебашни в Алма-Ате и нападений террористов.

«Интернет включают ночью на несколько часов — сразу выхожу на связь. Я оказался в эпицентре. Наверное вы знаете, я сейчас в Казахстане. Сегодня стал свидетелем захвата телебашни. Заранее выставленные 6 БТР помогли отразить нападение 8 автомашин с неизвестными людьми с оружием», — написал Рыбаков.

7.01.2022 17:31
- гость -

По слухам, на Украине уже метелят активистов, которые поддерживали протесты в КЗ.

7.01.2022 17:32
- гость -

7.01.2022 17:23
гость
Казахи отрезающие головы другим казахам сплотятся. Пришью головы обратно и сплотятся. И родственники убитых сплотятся. А убивающие полицейских будут плевать в сторону России в три раза сильней, чем плевали до этого

Как страшно жить. Сидя в Москве казахи уже призывают к партизанской войне. Вы не из них? Самолёт, автомат, степи, землянка, не это не моё, так тик тока нет. Позвольте военным заниматься военными делами, а вам, если вы гражданский своими, гражданскими. Кесарю, кесарево. И вообще как говориться, это всё не на нашу зарплату.)

7.01.2022 17:35
гость

У нас вроде бы в Екатеринбурге ребята из общества Навального поддержали мирный госпереворот в Казахстане

7.01.2022 17:35
Ваня

Зашли-хорошо!
Теперь хватит дурака валять- закрепились и остались.
Навсегда!

7.01.2022 17:38
- гость -

7.01.2022 17:29
- гость -

«Интернет включают ночью на несколько часов — сразу выхожу на связь. Я оказался в эпицентре. Наверное вы знаете, я сейчас в Казахстане. Сегодня стал свидетелем захвата телебашни. Заранее выставленные 6 БТР помогли отразить нападение 8 автомашин с неизвестными людьми с оружием», — написал Рыбаков.

Как это может быть! Мирные протестующие! с автоматами! на 8 машинах.! Не верю. В руках у них были плюшевые мишки. Там на БТРах у всех плохое зрение. Они приехали совершить экскурсию по башне. Любопытные они. Их не поняли!

7.01.2022 17:38
гость

7.01.2022 17:32
- гость -

Какой то вы сложный пост написали, я в нем не все понял. Я выразил сомнение, что те, кто отрезал головы и родственники тех, кому отрезали, могут сплотиться. С чем вы не согласны, не понял? Головы же не пришить, убитых не воскресить, как они помирятся, чтобы сплотиться?

7.01.2022 17:41
- гость -

7.01.2022 17:35
гость
У нас вроде бы в Екатеринбурге ребята из общества Навального поддержали мирный госпереворот в Казахстане

Вы удивлены? Это же навальнята. Они что угодно поддержат, хоть ядерную бомбардировку страны. Только сначала попросят время удрать.

7.01.2022 17:44
- гость -

7.01.2022 17:38
гость

Посмотрите на Сирию. Крови пролито, реки. Наши вошли вежливо поговорили, живут. Терки всегда были есть и будут, но поставлены рамки. Вышел за них, не обижайся.

7.01.2022 17:46
- гость -


7.01.2022 17:35
Ваня

А оплачивать присутствие "наших" в Казахстане ты согласен из своего кармана?
Я вот - нет.

7.01.2022 17:47
- гость -

По слухам, на Украине уже метелят активистов, которые поддерживали протесты в КЗ.
*************************

Инфа 146%?

7.01.2022 17:56
- гость -

Надеюсь на Малахова, на аллее мертвецов погибших не пойми за что, места для новых памятников есть?

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