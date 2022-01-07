Пьяный водитель за рулём иномарки сбил столб освещения в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель на автомобиле Toyota сбил опору уличного освещения на улице 50 лет СССР в районе дома № 12. Как сообщает "Инцидент Барнаул", очевидцы рассказали, что водитель был "в хлам пьян".

На месте происшествия работали сотрудники ДПС, МЧС и медики. Водителя увезли на автомобиле скорой помощи.

Напомним, ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Барнауле утром 5 января. Авария случилась на перекрёстке улиц Антона Петрова и Островского.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что скорая столкнулась с чёрным кроссовером. При этом оба транспортных средства получили довольно серьёзные повреждения. Однако о пострадавших не сообщается.