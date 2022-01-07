Пьяный водитель за рулём иномарки сбил столб освещения в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул"
Водитель на автомобиле Toyota сбил опору уличного освещения на улице 50 лет СССР в районе дома № 12. Как сообщает "Инцидент Барнаул", очевидцы рассказали, что водитель был "в хлам пьян".
На месте происшествия работали сотрудники ДПС, МЧС и медики. Водителя увезли на автомобиле скорой помощи.
Напомним, ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Барнауле утром 5 января. Авария случилась на перекрёстке улиц Антона Петрова и Островского.
На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, что скорая столкнулась с чёрным кроссовером. При этом оба транспортных средства получили довольно серьёзные повреждения. Однако о пострадавших не сообщается.
Комментарии
Да сколько можно?!!! Введите уже ЧС в Барнауле, пожалуйста, пожалуйста введите ВДВ, а если своих не хватает, то Узбекистан и Армению. Пусть проверят водителей. Хватит терпеть пьяных зв рулём!!!!!
Я помню пьяненький катался раз, пока права не забрали. Так вот скорость не чувствуешь, кажется через столбы проеду невредимым, инстинкт самосохранения куда-то уходит.
Спасибо столбу.