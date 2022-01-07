Митинги из-за повышения цен на газ, начавшиеся 2 января, переросли в массовые беспорядки со столкновения с силовиками, которые закончились перестрелками на улицах городов. Сейчас в стране уже находятся российские миротворцы, они вместе с правоохранителями Казахстана взяли под контроль аэропорта Алма-Аты. Президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что правоохранительным органам дан приказ открывать огонь на поражение, и отметил, что лишь на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.

Напомним, к 7 января на всей территории Казахстана введён "красный" уровень террористической угрозы. В республику прибыли миротворцы ОДКБ, большую часть которых составляют российские военные. На улицах идут бои, власти объявили о "зачистках". Есть погибшие и раненые. Очевидцы сообщают, что в Алма-Ате начались перебои с продуктами и водой.