Красный уровень угрозы, бои на улицах и зачистки. Что происходит в Казахстане сейчас

На всей территории Казахстана введён "красный" уровень террористической угрозы. В республику прибыли миротворцы ОДКБ, большую часть которых составляют российские военные. На улицах идут бои, власти объявили о "зачистках". Есть погибшие и раненые. Очевидцы сообщают, что в Алма-Ате начались перебои с продуктами и водой. Рассказываем коротко, что сейчас происходит в Казахстане.

Что известно о ситуации в городах Казахстана?

Самая сложная ситуация в настоящий момент по-прежнему в городе Алма-Ате. Там периодически на улицах идут бои, слышны взрывы, люди сообщают о погромах и мародёрстве. Разграблены магазины, банки и банкоматы. Мирному населению рекомендуется не покидать дома.

В Сети появилась информация, что во время пожаров сгорел весь Золотой фонд казахского кино. Однако позднее в пресс-службе "Казахфильма" информацию о полной утрате коллекции опровергли – все здания киностудии и архивы в целости и сохранности.

6 января в город вернулись силовики, которым в результате боёв удалось взять под контроль все здания органов государственной власти. "На площади Республики группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала "Мир", есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице", – сообщает местный телеканал "Хабар".

Телеграм-канал "Раньше всех" сообщает, что войска ОДКБ приступили к боевой службе в Таразе. Ранее в этом городе на юге Казахстана прошли сначала погромы, а затем "зачистка" силовиков.

Тем временем в Алма-Ате появляются проблемы с продовольствием, в городе невозможно снять деньги с карт, начались проблемы с водопроводом (вечером 6 января на водозаборной станции был взрыв).

В других городах республики ситуация поспокойнее. Так, ещё 6 января в городах Актау и Жанаозене продолжались митинги, но в столкновения они не переросли. Полиция сообщает, что по периметру Нур-Султана выставлено шесть блокпостов, ситуация в городе под полным контролем.

В Казахстан отправили миротворцев ОДКБ? Сколько там будет российских военных?

Да, и первые из них прибыли в республику 6 января. Общая численность российских военных в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане будет меньше пяти тысяч человек, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на источник, близкий к Минобороны РФ.

"Это будут, в частности, подразделения 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады (Ульяновск) и 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново), которые входят в состав коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", – сообщило издание.

РИА Новости со ссылкой на генсека организации пишет, что коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек, но при необходимости могут быть усилены.

Срок присутствия миротворцев ОДКБ в Казахстане будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики, сообщает издание. Но в ОДКБ рассчитывают, что силы организации в Казахстане ненадолго – несколько дней либо недель. При этом все войска ОДКБ после завершения операции выведут из Казахстана.

Кроме российских миротворцев в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Подразделения доставили на пяти самолётах Ил-76. сообщает ONT News.

По данным телеканала "Мир 24", в Казахстан прибыла рота витебских десантников, в её состав входят только военнослужащие-контрактники.

Что известно о погибших и раненых?

Точной информации об этом всё ещё нет. МВД Казахстана сообщает, что в ходе спецопераций в Казахстане задержано свыше 3 тысяч человек, "ликвидировано 26 преступников, ещё 18 ранены".

Телеграм-канал Mash информирует, что погибли 18 силовиков, ещё 748 – пострадали.

По сообщениям СМИ и телеграм-каналов, накануне были найдены два тела силовиков с отрезанными головами.

Что делают власти Казахстана?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба 7 января. Он заявил, что во всех регионах страны восстановлен "конституционный порядок", однако нужно, по его словам, продолжать контртеррористические операции "до полного уничтожения боевиков".

Власти республики также объявили, что участникам протестов грозит суровое наказание – от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с лишением гражданства. В МВД республики также отчитались, что "все акиматы в Казахстане освобождены от террористов". При этом по всей стране введён "критический уровень террористической опасности".

При этом казахстанские власти заявили, что на стороне протестующих действовали профессиональные снайперы со специальным оружием. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев.

"Дважды были отбиты попытки захватить башню Коктобе в Алматы. Террористы обезглавили курсанта. На их стороне действовали снайперы. Основными объектами нападений были административные здания и полиция. Террористы предпринимали попытки выйти в прямой эфир при захвате телеканалов", – сообщил Абаев.

Кроме того, власти Казахстана проверили на сговор газовые компании.

"В их действиях установлены признаки ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением на рынке", – сообщил государственный телеканал "Хабар24". Представитель Агентства по защите и развитию конкуренции упомянул в телеэфире: "Это такие компании, как акционерное общество "КазМунайГаз", акционерное общество "Казгермунай", компания "СНПС-Актобемунайгаз", компания "КазахОйл". Данное повышение [цен на газ] было <...> в течение 2021 года. Если первоначально эта цена была в районе 67 тыс. тенге за тонну, то к концу года <...> больше 100 тыс. за тонну".

Среди упомянутых две компании принадлежат государству – "КазМунайГаз" и её дочерняя "КазахОйл Актобе". Позже были названы ещё две компании – Petrosun и "КазГПЗ", вторая из них также принадлежит государственному "КазМунайГаз".

Что ещё сейчас происходит в стране?

Президент Казахстана запретил православным посещать церкви на Рождество. "К сожалению, в связи со сложной обстановкой в стране и введённым чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать его согласно всем традициям", – заявил Касым-Жомарт Токаев. Также в Казахстане отменены и другие религиозные мероприятия и коллективные молитвы. Ограничение будет действовать во время введённого ранее чрезвычайного положения до 19 января.

Мы до сих пор не можем связаться с родными в Казахстане. Как быть?

Мобильная связь в республике до сих пор не устойчива. Отсутствует и интернет. МИД РФ открыл горячую линию для россиян на фоне событий в Казахстане: +7 (495) 695 45 45.