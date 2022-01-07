Красный уровень угрозы, бои на улицах и зачистки. Что происходит в Казахстане сейчас

На всей территории Казахстана введён "красный" уровень террористической угрозы. В республику прибыли миротворцы ОДКБ, большую часть которых составляют российские военные. На улицах идут бои, власти объявили о "зачистках". Есть погибшие и раненые. Очевидцы сообщают, что в Алма-Ате начались перебои с продуктами и водой. Рассказываем коротко, что сейчас происходит в Казахстане.
Что известно о ситуации в городах Казахстана?
Самая сложная ситуация в настоящий момент по-прежнему в городе Алма-Ате. Там периодически на улицах идут бои, слышны взрывы, люди сообщают о погромах и мародёрстве. Разграблены магазины, банки и банкоматы. Мирному населению рекомендуется не покидать дома.
В Сети появилась информация, что во время пожаров сгорел весь Золотой фонд казахского кино. Однако позднее в пресс-службе "Казахфильма" информацию о полной утрате коллекции опровергли – все здания киностудии и архивы в целости и сохранности.
6 января в город вернулись силовики, которым в результате боёв удалось взять под контроль все здания органов государственной власти. "На площади Республики группа экстремистов забаррикадировала здание телеканала "Мир", есть жертвы, тела погибших лежат прямо на улице", – сообщает местный телеканал "Хабар".
Телеграм-канал "Раньше всех" сообщает, что войска ОДКБ приступили к боевой службе в Таразе. Ранее в этом городе на юге Казахстана прошли сначала погромы, а затем "зачистка" силовиков.
Тем временем в Алма-Ате появляются проблемы с продовольствием, в городе невозможно снять деньги с карт, начались проблемы с водопроводом (вечером 6 января на водозаборной станции был взрыв).
В других городах республики ситуация поспокойнее. Так, ещё 6 января в городах Актау и Жанаозене продолжались митинги, но в столкновения они не переросли. Полиция сообщает, что по периметру Нур-Султана выставлено шесть блокпостов, ситуация в городе под полным контролем.
В Казахстан отправили миротворцев ОДКБ? Сколько там будет российских военных?
Да, и первые из них прибыли в республику 6 января. Общая численность российских военных в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане будет меньше пяти тысяч человек, сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на источник, близкий к Минобороны РФ.
"Это будут, в частности, подразделения 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады (Ульяновск) и 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново), которые входят в состав коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ", – сообщило издание.
РИА Новости со ссылкой на генсека организации пишет, что коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане будут насчитывать около 2,5 тысячи человек, но при необходимости могут быть усилены.
Срок присутствия миротворцев ОДКБ в Казахстане будет зависеть от ситуации и от решения руководства республики, сообщает издание. Но в ОДКБ рассчитывают, что силы организации в Казахстане ненадолго – несколько дней либо недель. При этом все войска ОДКБ после завершения операции выведут из Казахстана.
Кроме российских миротворцев в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Подразделения доставили на пяти самолётах Ил-76. сообщает ONT News.
По данным телеканала "Мир 24", в Казахстан прибыла рота витебских десантников, в её состав входят только военнослужащие-контрактники.
Что известно о погибших и раненых?
Точной информации об этом всё ещё нет. МВД Казахстана сообщает, что в ходе спецопераций в Казахстане задержано свыше 3 тысяч человек, "ликвидировано 26 преступников, ещё 18 ранены".
Телеграм-канал Mash информирует, что погибли 18 силовиков, ещё 748 – пострадали.
По сообщениям СМИ и телеграм-каналов, накануне были найдены два тела силовиков с отрезанными головами.
Что делают власти Казахстана?
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба 7 января. Он заявил, что во всех регионах страны восстановлен "конституционный порядок", однако нужно, по его словам, продолжать контртеррористические операции "до полного уничтожения боевиков".
Власти республики также объявили, что участникам протестов грозит суровое наказание – от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с лишением гражданства. В МВД республики также отчитались, что "все акиматы в Казахстане освобождены от террористов". При этом по всей стране введён "критический уровень террористической опасности".
При этом казахстанские власти заявили, что на стороне протестующих действовали профессиональные снайперы со специальным оружием. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев.
"Дважды были отбиты попытки захватить башню Коктобе в Алматы. Террористы обезглавили курсанта. На их стороне действовали снайперы. Основными объектами нападений были административные здания и полиция. Террористы предпринимали попытки выйти в прямой эфир при захвате телеканалов", – сообщил Абаев.
Кроме того, власти Казахстана проверили на сговор газовые компании.
"В их действиях установлены признаки ценового сговора и злоупотребления доминирующим положением на рынке", – сообщил государственный телеканал "Хабар24". Представитель Агентства по защите и развитию конкуренции упомянул в телеэфире: "Это такие компании, как акционерное общество "КазМунайГаз", акционерное общество "Казгермунай", компания "СНПС-Актобемунайгаз", компания "КазахОйл". Данное повышение [цен на газ] было <...> в течение 2021 года. Если первоначально эта цена была в районе 67 тыс. тенге за тонну, то к концу года <...> больше 100 тыс. за тонну".
Среди упомянутых две компании принадлежат государству – "КазМунайГаз" и её дочерняя "КазахОйл Актобе". Позже были названы ещё две компании – Petrosun и "КазГПЗ", вторая из них также принадлежит государственному "КазМунайГаз".
Что ещё сейчас происходит в стране?
Президент Казахстана запретил православным посещать церкви на Рождество. "К сожалению, в связи со сложной обстановкой в стране и введённым чрезвычайным положением верующие не смогут отпраздновать его согласно всем традициям", – заявил Касым-Жомарт Токаев. Также в Казахстане отменены и другие религиозные мероприятия и коллективные молитвы. Ограничение будет действовать во время введённого ранее чрезвычайного положения до 19 января.
Мы до сих пор не можем связаться с родными в Казахстане. Как быть?
Мобильная связь в республике до сих пор не устойчива. Отсутствует и интернет. МИД РФ открыл горячую линию для россиян на фоне событий в Казахстане: +7 (495) 695 45 45.
Комментарии
Хватит врать!!! В Казахстане граждане сидят по домам. А по стране бегает кучка гопников, стреляет, сопротивляется и отрезали 2 головы полиции.
России (нам) бояться нечего. Мы и Карабах и Белоруссию защитили.и в Крыму побывали и здесь управимся.
Мародёры обнесли ювелирный магазин инстаблогерши в Алма-​Ате. Гульназ Махметова вчера вышла на акцию протеста и помогала людям, раздавая воду, продукты и лекарства. А уже вечером следующего дня мародёры ворвались в её в магазин и ограбили его на несколько миллионов тенге.
Вся Телега уже гудит от этой новости. В коментах народ, мягко говоря, не сдержан.
Хоть носи печеньки, хоть не носи, магазин был обречён. Надо было прятать товар уже при самом начале гуляний.
Алкаши ,наркоманы и бездельники на все способны .
Вот и в феврале 2014 года в Киеве снайперы поработали.Есть видео от 1-го апреля как группа мужчин с военной выправкой с тяжёлыми баулами и длинными футлярами покидают гостиницу Днепр, что в Киеве.Люди-то спрашивают:"Шо це таке у вас,хлопцы?"
Там ещё Парубий крутился.Парубий, который впоследствии стал "украинским государственным и политическим деятелем,председателем Верховной рады Украины".Достойнейший человек...И очень демократичный.
7.01.2022 15:01
- гость -
Вот и в феврале 2014 года в Киеве снайперы поработали.
Ии.. Все про это знают. Это были демократические снайперы, стреляли демократическими пулями, люди гибли без разбору во имя свободы и демократии. Вон после этого какую страну построили победившего майдана, обзавидуйтесь. Поймите наконец, это другое. Сейчас набегут, нам объяснят, что мы живём с дерьме с дедом в бункере. Таких тут много, наверное большинство, бедных, голодных, несчастных последних ёжиков доедающих граждан.
Мамбеты со всего Казахстана съехались поживиться.
Так называют необразованную молодежь из аулов, маргиналов, которые не умеют и не хотят работать, цель которых - грабить.
Такие создавали массовку.
Но были, конечно, и зачинщики, руководители, снайперы.
7.01.2022 15:07
- гость -
Мамбеты со всего Казахстана съехались поживиться.
Так называют необразованную молодежь из аулов, маргиналов, которые не умеют и не хотят работать, цель которых - грабить.
Такие создавали массовку.
Но были, конечно, и зачинщики, руководители, снайперы.
Вопрос. Кто приказал оставить всё вооружение в отделах полиции и госбезопасности. Тысячи стволов, влоть до Выстрелов , без сопротивления, просто сбежали. Полиция такая там трусливая или были устные приказы и сколько это стоило, чьи деньги, чьи уши торчат? (письменно писать такое смертников нет).
то 15:07
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Произошла революция гидности,в результате которой главные вна украине дяде сэму без мыла в ж.пу залезают.Это всё потому что дядя сэм самый демократичный дядя в мире.
Кто приказал оставить всё вооружение в отделах полиции и госбезопасности. Тысячи стволов, влоть до Выстрелов , без сопротивления, просто сбежали. Полиция такая там трусливая или были устные приказы и сколько это стоило, чьи деньги, чьи уши торчат? (письменно писать такое смертников нет).
Тут ещё коррупция большую роль играет. Какая коррупция в Казахстане - нам и не снилась. Берут и дают взятку все - от таможенников, до полиции и чиновников. Кто отказывается это делать - не удерживается в системе. Связаны все коррупцией
Берут и дают взятку все - от таможенников, до полиции и чиновников. Кто отказывается это делать - не удерживается в системе. Связаны все коррупцией
и чем это от нас отличается?
у кремлеботов просто праздник какой-то - можно в праздники за усиленную пайку про хохлов и пиндосов тыгыдыкать - идите на лыжах покатайтесь, проветритесь, квартиру проветрите. С 2014 одно и тоже из новости в новость тащите. Всех денег не заработаете
Збигнева Бжезинского во время его встречи с руководством Независимого профсоюза горняков в Верховном Совете РСФСР в конце августа 1991 г. (в присутствии автора). Там он вместе с советником министра обороны США Фредом Икле рекомендовал шахтёрам устраивать забастовки не иначе как в союзе с железнодорожниками, чтобы перерезать коммуникации и поставить власти в безвыходное положение. Кстати, именно по этому сценарию позднее проходили забастовки украинских шахтеров.
И действительно, нынешний казахстанский протестный «блицкриг» словно бы списан с современной пентагоновской концепции мультидоменной войны (the multi-​domain battle), о которой рассказал в своей статье на сайте Института современных войн при Военной академии США в Вест-​Пойнте начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли. Новую тактику американской пехоты он назвал «сетевым роением» (Networked Swarming), разделив ее на четыре этапа: найти цель, сосредоточиться, атаковать и рассеяться.
Именно так действовали мамбеты в Казахстане, с одним отличием – поскольку армия и полиция были деморализованы и сопротивления практически не оказывали, фаза рассеивания была де-​факто исключена. Изначально на выбранные для атаки цели шли заранее сформированные группы «протестующих», а по сути – боевиков.
Тактика «сетевого роения» основана на так называемой стигмергии, отмечает эксперт CNAS Лорен Фиш. Стигмергия – одна из форм биологической самоорганизации, в ходе которой создаются сложные структуры без какого-​либо планирования, контроля и даже прямой связи между индивидами. Стигмергия является свойством коллективного взаимодействия термитов, а теперь – и участников массовых протестов. Роевая стигмергия позволяет создавать самоорганизующиеся стаи, которые действуют на основе чётко установленных правил (найти цель, сосредоточиться, атаковать, рассеяться) и функционируют без электронных сообщений. Принятие решений на основе четких раз и навсегда установленных правил (найти цель, сосредоточиться, атаковать и рассеяться) «заменяет иерархические структуры команд на предопределенный набор ответов на конкретные ситуации».
Способность «младших командиров» быстро применять эти правила, не полагаясь на команды сверху, значительно увеличивает мобильность таких групп.
Когда власть пытается нейтрализовать протестное движение, работая против майданных технологий, отмечает Р. Арзуманян, она обречена на проблемы, потому что здесь мы имеем дело с технологиями на основе иррегулярной активности, в основе которых лежит «мобильность, тактика удара и отхода, как только появляются «регуляры». Плюс самосинхронизация и «директивные» методы управления на горизонтальном уровне – внизу сами принимают решение, как действовать и где выбрать место для следующей атаки».
Именно поэтому отключение интернета не могло остановить протесты в Казахстане, но лишь осложнило деятельность силовиков. Когда в ходе протестов полиция арестовала одного из лидеров националистической оппозиции Жанболата Мамая, ничего не изменилось. Протесты только разгорелись. Мамая избили, но выпустили.
Рачья Арзуманян – автор ряда монографий по иррегулярным войнам современного мира, наиболее известна в профессиональных военных кругах «Кромка хаоса». Однако в разговоре с ним я отметил, что от его внимания ускользнул тот факт, что лежащая в основе мультидоменной стратегии (безотносительно, идёт ли речь о военных или о протестующих) подготовка автономно действующих «роев» основана на методах германского генерала Ханса фон Секта
Фон Сект строил свою малочисленную армию как высокопрофессиональное ядро, вокруг которого впоследствии в случае наступления «часа Х» можно было бы развернуть более массовую армию. Каждый рядовой рейхсвера готовился так, чтобы в будущем он мог стать унтер-​офицером или офицером. Благодаря такой подготовке отдельные подразделения немецкой армии учились действовать самостоятельно, не дожидаясь указаний вышестоящего командования, что принесло германской армии ряд громких побед во время Второй мировой войны.
Чёткие самостоятельные действия, основанные на четырех универсальных правилах Марка Милли (найти цель, сосредоточиться, атаковать и рассеяться), генетически связанные с разработками фон Секта, успешно применяются, кстати, боевиками запрещённого в России ИГИЛ.
Нет сомнения, что тактика боевых групп, устроивших протестный «блицкриг» в Казахстане, тщательно отработана в ходе серьезных высокопрофессиональных тренингов под руководством западных инструкторов. Если власти Казахстана не выяснят, кто руководил подготовкой «младших командиров» январского протестного блицкрига и не идентифицирует этих «командиров», то новые события подобного рода не заставят себя ждать.
невозможно снять деньги с карт,
Если у нас начнется, надо все заранее снимать. Оппозиция нас, простой народ, должна известить
Все как в 1993 году в Москве. Во время Ельцинско-Путинского переворота. Когда на крышах сидели снайперы и отстреливали мирных жителей и защитников Парламента, пытавшиеся не допустить продажи нашей Страны.
от 8 лет тюрьмы до пожизненного заключения с лишением гражданства
Жестко у них. Поэтому головы отрезают
то 15:33(1)
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Ещё немного посидим,скоро на карточку из Кремля поступит, потом уж к вечеру и в магазин можно сходить.
7.01.2022 15:33
- гость -
у кремлеботов просто праздник какой-то - можно в праздники за усиленную пайку про хохлов и пиндосов тыгыдыкать - идите на лыжах покатайтесь, проветритесь, квартиру проветрите. С 2014 одно и тоже из новости в новость тащите. Всех денег не заработаете
Какой отряд информационных войск незалежної представляете. Из Львова вещаете или Одессы?
по периметру Нур-Султана выставлено шесть блокпостов, ситуация в городе под полным контролем
Это Целиноград, там Брежнев жил и работал, целину поднимал
Не боитесь народ террористами называть? Не разгромят и сожгут ли вашу редакцию в своё время?
7.01.2022 15:44
- гость -
Не боитесь народ террористами называть? Не разгромят и сожгут ли вашу редакцию в своё время?
А вы кого представляете? Народ или террористов, что угрожаете сжечь редакцию
Путина в 1993 году вообще никто не знал. Его сам Ельцин не знал. А на то что он будет после Ельцина президентом, Ельцин бы посмеялся. Может убрал бы на всякий случай. Ельцин еще успел пожалеть, что Путина предложил, когда Путин принял гимн России на музыку гимна СССР. Ельцин говорил в эфире, что это большая ошибка
Да здравствует революция! Свободу политзаключенным мордора!
ещё один "народник", сгинь, нечистая сила
всех("совок" бывший и даже чуть больше) накашмарят,потом объеденят )( хотите или не хотите этого ."голодранцы гэть до кучи! "
Самое главное , что хомяки увидели что их ждет, если не будут усердно хлопать в ладоши. А значит еще 20 лет будут сидеть засунув свои носы себе в задние карманы...
Шал кет!
Головы режут террористы. Родственники убитых полицейских это народ. Один народ отрезает головы родственникам другого народа. Это терроризм
к слову сказать, на Украине правый сектор собирает крестовый поход на Казахстан, чтобы помочь "братскому казахскому народу" в лице своих собратьев и освободить Казахстан от России. Надо их прямо у границы встречать
7.01.2022 15:54
Прохожий
Самое главное , что хомяки увидели что их ждет, если не будут усердно хлопать в ладоши. А значит еще 20 лет будут сидеть засунув свои носы себе в задние карманы...
Хотите такое же как в Алма -Ате у себя под окнами? Вы мазохист батенька.
Перед революцией главное деньги вовремя с карточки снять. И в другую страну уехать, пересидеть
сгорел весь Золотой фонд казахского кино.
Какая потеря. Сгорели великие казахские фильмы, навроде про древнюю принцессу, что взяла штурмом Вавилон, которая матерь всех казахов, только кочевала она почему то по территории Туркмении и Ирана.
7.01.2022 15:40
- гость -
Ещё немного посидим,скоро на карточку из Кремля поступит, потом уж к вечеру и в магазин можно сходить.
А вы из этого источника
По информации из надёжного источника. ЕС возьмет на себя расходы по оплате демонстрантам потерь по зарплате и расходов на жилье.
Хотите такое же как в Алма -Ате у себя под окнами?
Так а по другому уже не решить. Когда тебя грабят, решить проблему мирно можно только отдав кошелёк.
сгорел весь Золотой фонд казахского кино.
Какая потеря. Сгорели великие казахские фильмы, навроде про древнюю принцессу, что взяла штурмом Вавилон, которая матерь всех казахов, только кочевала она почему то по территории Туркмении и Ирана.
как жалко, это уже не восстановить
правый сектор собирает крестовый поход на Казахстан, чтобы помочь "братскому казахскому народу"
У них свой ОДКБ. С другими казахами
Токаев: Кто не сдастся, будет уничтожен, мы намерены довести операцию до конца
И это правильно. Машешь флагом - демонстрант, взял в руки автомат, начал грабить, убивать-бандит.
7.01.2022 16:01
- гость -
Хотите такое же как в Алма -Ате у себя под окнами?
Так а по другому уже не решить. Когда тебя грабят, решить проблему мирно можно только отдав кошелёк.
Заграница вам поможет. Вам дать парабелум? (с)
Когда тебя грабят, решить проблему мирно можно только отдав кошелёк
Поэтому иногда и советуют отдать. Грабителей можно потом найти, а жизнь не вернуть. Нескольким десяткам казахов уже все равно какая будет цена на газ, они больше заправляться никогда не будут. Они даже кушать больше не будут
сейчас всю эту казахскую оппозицию депортируют, и куда она пойдёт? На Украину, а там своего г-на хватает. Вся нечисть нацистская соберётся на Украине
в Казахстан прибыли белорусские миротворцы. Подразделения доставили на пяти самолётах Ил-76.
В 1-м самолете "творцы мира" и в 4-х самолетах пыточное оборудование.
7.01.2022 16:08
гость
сейчас всю эту казахскую оппозицию депортируют, и куда она пойдёт? На Украину, а там своего г-на хватает. Вся нечисть нацистская соберётся на Украине
Когда тараканы в куче проще прихлопнуть тапком. Потом оставшиеся побегут на благословенный запад, писать мемуары "Как мы боролись с Россией"
Ии.. Все про это знают. Это были демократические снайперы, стреляли демократическими пулями, люди гибли без разбору во имя свободы и демократии. Вон после этого какую страну построили победившего майдана, обзавидуйтесь. Поймите наконец, это другое. Сейчас набегут, нам объяснят, что мы живём с дерьме с дедом в бункере. Таких тут много, наверное большинство, бедных, голодных, несчастных последних ёжиков доедающих граждан.:
не скалься, гость
не дураки мы, протесты никак не связаны с боевиками, и протесты будут, пока власть всерьёз не займётся экономикой