В Барнауле водитель автомобиля "ЗАЗ Шанс" сбил двух 17-летних девушек на пешеходном переходе. Подробности аварии рассказали в городском ОГИБДД.

"21-летний водитель, управляя автомобилем "ЗАЗ Шанс", совершил наезд на пешеходов, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадали две девушки 17 лет", – сказано в сообщении.

Отмечается, что обеим пострадавшим оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

Правоохранители проводят проверку по данному факту.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель за рулём иномарки снёс столб уличного освещения в Барнауле. С места происшествия мужчину увезли на скорой.