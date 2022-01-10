В Барнауле водитель автомобиля "ЗАЗ Шанс" сбил двух 17-летних девушек на пешеходном переходе. Подробности аварии рассказали в городском ОГИБДД.
"21-летний водитель, управляя автомобилем "ЗАЗ Шанс", совершил наезд на пешеходов, переходящих дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадали две девушки 17 лет", – сказано в сообщении.
Отмечается, что обеим пострадавшим оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.
Правоохранители проводят проверку по данному факту.
Ранее сообщалось, что пьяный водитель за рулём иномарки снёс столб уличного освещения в Барнауле. С места происшествия мужчину увезли на скорой.
Комментарии
Не зря говорили..ЗАЗ твой последний Шанс....
Чем люди руководствуются покупая данное ведро? оно ведь хуже ТАЗа в разы, и это далеко не ланос. У полторашек до сих пор прошивки нет заводской, чтоб оно не глохло на холостых и владельцам тупо подкручивают холостые обороты. 21 век....ну жесть же. такое априори на дороги выпускать нельзя.
10.01.2022 08:11
- гость -
ТАЗ у тебя на голове..
Такое ощущение, что в городе всё больше и больше бессмертных девушек. Совсем не смотрят. Ездить страшно стало.
нужно снижать допустимую скорость ведер и все будут живы. оценить скорость ведра и адекватность поведения автолюбителя далеко не каждый сможет