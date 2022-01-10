Заключённый одной из российских тюрем обратился к убийцам пятилетней девочки из Костромы. Видеообращение распространяют в социальных сетях.
Мужчина заявил, что в колониях педофилов уже ждут, и добавил, что им "будет больно" куда бы они ни попали.
Напомним, 5 января в Костроме задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки. Трагедия произошла 4 января. По данным следствия, девочка вышла на прогулку на улицу Северной Правды. Оттуда её забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.
Позднее тело убитого ребёнка нашли в одном из общежитий города. Там же правоохранители и задержали подозреваемых. Перед убийством девочку изнасиловали. На теле ребёнка судмедэксперты обнаружили множественные ножевые ранения.
Комментарии
после прибывания в тюрьме на виселицу.
Один из преступников слабоумный. Его не проймёт. Отсидит, выйдет и дальше будет жить в тумане своего слабоумия. Наказать можно лишь тех, у кого есть ясный разум. Без него нет личности, есть лишь туловище, которому всё равно, что с ним делают.
А этот заключенный на нары попал после того, как старушку через дорогу перевел?
p.s. Эти сидельцы такие же упыри
Один из преступников слабоумный. Его не проймёт.
А второй уже как минимум раз сиделый за подобные преступления. И его уже перевоспитывали шваберно-кипятильниковыми методами. Результат очевиден.
а как этот заключенный смог записать и передать в СМИ свое видеообращение?
Так у них там в тюрьмах закон не действует. Кто сильнее тот и прав. С этим убеждением от туда люди и выходят.
Пусть им окажут тёплый приём. Они насиловали и резали ребёнка 5 летнего.
Вот и их надо так же. Нелюди должны понимать что наказание будет пропорционально содеянному.
Но по мне таких надо на кол и на мороз, пусть удовольствие получают.
Удивительное, что нашли этих тварей волонтёры, а не полиция. Вот так ребята, кто то ловит, а кто-то деньги получает за чужую работу.