Заключённый одной из российских тюрем обратился к убийцам пятилетней девочки из Костромы. Видеообращение распространяют в социальных сетях.

Мужчина заявил, что в колониях педофилов уже ждут, и добавил, что им "будет больно" куда бы они ни попали.

Напомним, 5 января в Костроме задержали двух подозреваемых в жестоком убийстве пятилетней девочки. Трагедия произошла 4 января. По данным следствия, девочка вышла на прогулку на улицу Северной Правды. Оттуда её забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении.

Позднее тело убитого ребёнка нашли в одном из общежитий города. Там же правоохранители и задержали подозреваемых. Перед убийством девочку изнасиловали. На теле ребёнка судмедэксперты обнаружили множественные ножевые ранения.