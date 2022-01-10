С 9 января в России изменился расчёт стоимости полисов ОСАГО. Об этом сообщили в Центробанке.

"Для легковых автомобилей физических лиц диапазон расширения базовых ставок как вниз, так и вверх составит 10%. Кроме того, пересмотрены коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя, а также коэффициенты за аварийность", – сказано в сообщении.

Максимально стоимость страховки повысится в населённых пунктах и деревнях Башкирии – на 36%.

Ранее Центробанк предупреждал о том, что максимальный тариф ОСАГО вырастет для нескольких категорий машин. Для легковых авто рост составит 10%, для общественного транспорта – 4,9%, для других категорий транспортных средств, включая такси, – 30%.