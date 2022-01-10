Штрафы за нарушение тишины ночью могут ввести в России

Комитет Госдумы по труду и социальной политике направил в правительство законопроект о внесении в Кодекс административных правонарушений штрафов за нарушение тишины ночью, сообщают "Известия" со ссылкой на пояснительную записку.
Законопроект предполагает административные штрафы от 2,5 до 5 тыс. руб. для физических лиц. Должностные лица могут быть наказаны на сумму от 10 до 20 тыс., юридические – от 50 до 100 тыс.
"Строительные компании, увеселительные заведения, шумные гулянки, кафе, рестораны. Мы считаем, что была сделана ошибка, когда полномочия по установлению наказания за нарушение тишины были переданы на уровень субъектов. Региональные законы, которые это сегодня регулируют, не работают", – пояснил глава комитета Ярослав Нилов.
Проект закона отправили на экспертную проработку в органы исполнительной власти, сообщили изданию в пресс-службе правительства.
Ранее amic.ru рассказывал, как работает закон о тишине и можно ли доказать, что соседи его нарушают.
Комментарии
ещё нужен закон, корый бы обязывал отключать вайфай в ночное время по часам в многоквартирных домах, невозможно спать
10.01.2022 13:51
гость
ещё нужен закон, корый бы обязывал отключать вайфай в ночное время по часам в многоквартирных домах, невозможно спать
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А чем вайфай спать мешает?
10.01.2022 13:51
гость
Ну выдерни из розетки свой роутер или и на это не способна ?
блямкает, а с нашей слышимостью...
вайфай блямкает?
пора вызвать санитаров
10.01.2022 14:02
- гость -
Ну выдерни из розетки свой роутер или и на это не способна ?
А как на ВК заходить по ночам?
Проше еще один кабель протянуть в квартиру.
зачем нужен вайфай, когда есть проводной интернет?
Вайфай - это излучение до сотни метров в радиусе
даже если у меня выключен роутер, мой смартфон ловит волны соседнего вайфая, знаю у кого какая марка гаджетов
это излучение до сотни метров в радиусе
дада а представьте сколько вышки на домах излучают!!!!!!! ужас
МЫВСЕУМРЕМ