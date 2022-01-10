Штрафы за нарушение тишины ночью могут ввести в России

Комитет Госдумы по труду и социальной политике направил в правительство законопроект о внесении в Кодекс административных правонарушений штрафов за нарушение тишины ночью, сообщают "Известия" со ссылкой на пояснительную записку.

Законопроект предполагает административные штрафы от 2,5 до 5 тыс. руб. для физических лиц. Должностные лица могут быть наказаны на сумму от 10 до 20 тыс., юридические – от 50 до 100 тыс.

"Строительные компании, увеселительные заведения, шумные гулянки, кафе, рестораны. Мы считаем, что была сделана ошибка, когда полномочия по установлению наказания за нарушение тишины были переданы на уровень субъектов. Региональные законы, которые это сегодня регулируют, не работают", – пояснил глава комитета Ярослав Нилов.

Проект закона отправили на экспертную проработку в органы исполнительной власти, сообщили изданию в пресс-службе правительства.

Ранее amic.ru рассказывал, как работает закон о тишине и можно ли доказать, что соседи его нарушают.