Всем тихо! Как заставить успокоиться буйных соседей и какое наказание грозит за шум

Куда жаловаться, если соседи шумят?

На самом деле доказать, что кто-то нарушает закон о тишине, достаточно сложно. Даже если у вас есть данные замера шума, это не значит, что суд примет вашу сторону.

Поэтому все юристы советуют сначала попробовать мирно договориться с соседями, чтобы они прекратили шуметь. Если это не срабатывает, вызывайте полицию или участкового. Но это не значит, что вашим соседям тут же выпишут штраф. У нас в стране действует презумпция невиновности, помните? А это значит, что полиция сначала опросит других ваших соседей. И только если они подтвердят, что шум был, ваших оппонентов пригласят на районную административную комиссию. И там уже могут выписать штраф.

Но если с соседями все настолько сложно, что штрафа вам мало и вы хотите обратиться в суд, то вам придется заручиться поддержкой всего дома, составить коллективное заявление дома или подъезда, подать его у управляющую компанию и Роспотребнадзор. Они обязаны провести экспертизу и установить факт нарушения закона. Нужно собрать заключения экспертов, заявление и показания свидетелей, только тогда возможно привлечь человека или организацию к ответственности. Бонус – если суд удовлетворил иск, а соседи продолжили шуметь, их могут принудительно выселить. Но это тоже небыстрый процесс и доказать повторное нарушение закона еще сложнее, чем в первый раз.