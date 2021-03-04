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Всем тихо! Как заставить успокоиться буйных соседей и какое наказание грозит за шум

, ИА "Амител" , Полина Жданова
Можно ли привлечь шумных соседей по закону и как замерить уровень шума в квартире, чтобы доказать нарушение?
Громкая музыка / Фото: pixabay.com

Громкая музыка / Фото: pixabay.com

Если соседи решили пылесосить в час ночи, будет ли это основанием для обращения в полицию по закону о тишине? Или, например, считается ли шумом стук стиральной машины или лай собаки? Закон о тишине в России, и в частности на территории Алтайского края, существует с 2018 года. Но жалобы на соседей есть всегда, и не каждый раз полиция штрафует нарушителей. Как работает закон о тишине на сегодняшний день и можно ли доказать, что соседи его нарушают? Рассказываем!

1
Когда и кому запрещает шуметь закон о тишине?

В Алтайском крае 10 января 2018 года был принят региональный закон о тишине, запрещающий жителям региона шуметь в определенное время суток.

В крае существуют следующие ограничения времени шумных мероприятий: в будние дни с 22:00 до 08:00, в выходные – с 22:00 до 9:00. Помимо этого, существует такое понятие, как "тихий час", который длится ежедневно с 13:00 до 15:00. В это время нельзя громко включать музыку, кричать, играть на музыкальных инструментах, делать ремонт.

2
А что вообще считается шумом?
К шуму по закону относят следующие звуки:
  • использование пиротехнических изделий;
  • крики, свист, пение, визг;
  • игра на музыкальных инструментах и громкая музыка;
  • срабатывание автомобильной сигнализации, если она сработала три раза и больше;
  • земляные, строительные работы, погрузка-разгрузка с применением технических средств;
  • работы по перепланировке помещений как в квартирах, так и в частных домах;
  • использование звуковоспроизводящих, звукоусиливающих устройств;
  • передвигание мебели.

К слову, крики во время ссор, скандалы, драки, лай собаки долгий период времени также относятся к шуму. Если вы громко включили телевизор или радио, это тоже считается правонарушением.

3
А если плачет ребенок – это тоже шум?
Детский плач или топот не считаются нарушением закона. Но только если вы сами не истязаете ребенка. В этом случае ваши действия попадают уже под другую, более серьезную статью закона.

А так, даже если ребенок плачет по ночам, родителей наказать за это нельзя. Соседям рекомендуют просто запастись терпением, а еще лучше – усилить звукоизоляцию своей квартиры.
4
А если у меня ремонт?
Тут все гораздо строже. Шум от инструментов – отдельная категория, прописанная в законе. Даже если вам очень хочется сделать ремонт побыстрее, выключать дрель придется не позднее 20:00. А начинать пользоваться ею можно не раньше 09:00 утра. И это в дни с понедельника по субботу. Исключение составляют только новостройки, сданные меньше полутора лет назад – там можно ремонтировать без ограничений. Но в воскресенье даже в них нельзя проводить никаких ремонтных работ.
5
Шуметь по ночам нельзя только в квартирах?

Нет, в законе прописан перечень мест, где недопустимо нарушать тишину в ночное время. Помимо многоквартирных домов, дворов и территории в радиусе 50 метров от них, шуметь по ночам нельзя:

  • на детских, игровых, спортивных площадках внутри микрорайонов;
  • во дворах и помещениях медицинских, образовательных учреждений и мест временного пребывания людей, а также на территории ближе 50 метров;
  • на дачных участках (именуются в законе: территории ведения садоводства и огородничества);
  • на парковках, площадях, улицах, набережных, бульварах, в скверах.
6
На какой шум закон не распространяется?

Вам не придется платить штраф, если у вас внезапно прорвало трубы либо произошла другая чрезвычайная ситуация, требующая немедленного вмешательства и выполнения неотложных работ. Также шуметь можно на официальных массовых мероприятиях.

И радуйтесь: до 06.00 можно праздновать Новый год (в ночь с 31 декабря на 1 января).

К разрешенному шуму относится проведение религиозных обрядов (крестный ход и др.) и подачи тревоги, сирены и пр. Не накажут вас и за то, что вы шумели, предотвращая другое правонарушение.

Кратковременные звуки уборки (пылесоса, стиральной машины) не являются вредными и так же не попадают под закон, как и звук фена.

7
Куда жаловаться, если соседи шумят?

На самом деле доказать, что кто-то нарушает закон о тишине, достаточно сложно. Даже если у вас есть данные замера шума, это не значит, что суд примет вашу сторону.

Поэтому все юристы советуют сначала попробовать мирно договориться с соседями, чтобы они прекратили шуметь. Если это не срабатывает, вызывайте полицию или участкового. Но это не значит, что вашим соседям тут же выпишут штраф. У нас в стране действует презумпция невиновности, помните? А это значит, что полиция сначала опросит других ваших соседей. И только если они подтвердят, что шум был, ваших оппонентов пригласят на районную административную комиссию. И там уже могут выписать штраф.

Но если с соседями все настолько сложно, что штрафа вам мало и вы хотите обратиться в суд, то вам придется заручиться поддержкой всего дома, составить коллективное заявление дома или подъезда, подать его у управляющую компанию и Роспотребнадзор. Они обязаны провести экспертизу и установить факт нарушения закона. Нужно собрать заключения экспертов, заявление и показания свидетелей, только тогда возможно привлечь человека или организацию к ответственности. Бонус – если суд удовлетворил иск, а соседи продолжили шуметь, их могут принудительно выселить. Но это тоже небыстрый процесс и доказать повторное нарушение закона еще сложнее, чем в первый раз.

8
Как измерить уровень шума?
Согласно нормам СанПиН, нельзя превышать уровень шума ночью до 45 дБа в жилом многоквартирном доме и 60 дБа во дворе.
В дневное время тоже нельзя превышать 55 дБа в помещении и 70 дБа на придомовой территории. Для сравнения: работающий пылесос – это около 80 децибел, шепот человека в метре от вас – 20 децибел.
Есть несколько способов, чтобы измерить уровень шума у соседей или у себя дома.

Вариант первый – купить портативный шумомер. Минусы – качественный стоит дорого, больше 3 000 рублей. Им можно измерять уровень шума самостоятельно, но если вы решите пойти в суд, данных вашего прибора будет недостаточно и потребуется дополнительная экспертиза.

Второй способ – установить на компьютер или телефон специальное приложение, однако нельзя оценить, насколько они точные.

Третий – вызвать специалистов. Но это только за деньги – все компании по замеру шумов частные и стоят их услуги дорого, от 10 тысяч рублей. При этом возместят вам затраты только в том случае, если вы выиграете суд и шумные соседи получат штраф. Эксперты могут приехать в ночное время, но цена будет завышена.

Роспотребнадзор частным жильем не занимается. Их можно вызывать на экспертизу шума только в спортивные клубы и торговые точки, расположенные на первых этажах домов, в ночные клубы. А также их можно вызвать для замера шума на строительных работах.

8
Какое наказание грозит за нарушение закона о тишине?
Закон о тишине относится к административному кодексу. Шумный сосед заплатит штраф от 500 до 3000 рублей, должностное лицо – от 1 тысячи до 10 тысяч. Юридические лица платят штраф от 5 до 10 тысяч рублей.
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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

4.03.2021 08:51
гость

короче. закон ни о чем, получается

4.03.2021 09:09
- гость -

Не нормально, тоесть у соседей личинка может топать и орать и это не шум, а у тебя на много тише играет музыка или телек или там что делаешь и это уже низя. Да самый адский шум это когда личинка орёт или по полу топает, эта ваще трындец....

4.03.2021 09:35
гость

ваших оппонентов пригласят на районную административную комиссию. И там уже могут выписать штраф до 3000 рублей,

Ну если каждую неделю ему по 3 тыс выписывать, то и суда не надо

4.03.2021 09:35
Лола

Замените штрафы по таким нарушениям на обязательные общественные работы в течении недели, уверяю вас желание пошуметь у многих пропадет

4.03.2021 09:38
- гость -

Денежные штрафы мелкие , а вот работы - это польза для города. Убирать снег, сажать цветы, полоть клумбы, убирать биотуалеты всегда нужно.

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