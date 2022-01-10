За последние сутки в России выявили 15 830 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Теперь общее количество инфицированных за всё время с начала пандемии составляет 10 666 679 человек.

Кроме того, за сутки в стране умер 741 пациент с диагнозом COVID-19, за весь период зарегистрировано 316 904 летальных исхода, выздоровели – 9 706 802 человека, в том числе 19 890 за последний день.

Наибольшее число заболевших COVID-19 за минувшие 24 часа выявлено в Москве (2778), Санкт-Петербурге (1419,) и Московской области (1197). В Алтайском крае официально подтверждено 285 новых случаев.