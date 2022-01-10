285 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за прошедшие сутки

За последние сутки в Алтайском крае зарегистрировали ещё 285 случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе. За это же время в регионе скончалось 26 человек с диагнозом COVID-19.

Кроме того, за сутки выздоровели 254 человека, всего за время пандемии лечение прошли 105 256 человек.

В госпиталях с лабораторно подтверждённым ковидом находятся 1656 человек, а также 196 пациентов с подтверждённой вирусной пневмонией. Тяжелобольных в регионе – 395 человек, из них подключен к аппаратам ИВЛ – 172.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае зафиксировано 122 612 заболевших, в том числе 10 902 ребёнка. За всё время в регионе от COVID-19 умерло 8278 человек.

Напомним, днём ранее в Алтайском крае выявили 283 новых случая коронавируса.