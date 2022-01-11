Экономист призвал россиян не бояться продуктовых карточек

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг призвал россиян не бояться продуктовых карточек и заявил, что такая практика используется в нескольких странах мира. Его слова передаёт РИА Новости.
"Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки", – заявил Гринберг.
Специалист уверил, что не видит ничего плохого во введении продуктовых карточек на территории страны.
Ранее сообщалось, что цены на ряд значимых продовольственных товаров в России могут упасть сразу после новогодних праздников.
Комментарии
Карточки, талоны все это проходили. Вот чтобы депутаты жили на минимальный доход этого не было
Раньше они всё пели "рынок всё отрегулирует". А теперь про карточки зачирикали.
Пусть боятся те, кто устраивает нам жизнь по карточкам. А мы не боимся, нет.
Мне таки кажется что Руслан Гринберг немножечко еврей
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Да неужто?.. Ах, злодей!..
Вот и верь теперь в людей,
Вот и стой за честь мундира,
Вот за службу и радей!..
Ну да ладно, я ему
Растолкую, что к чему!
Я его до самых пяток
Распишу под хохлому!..
Хватит делать дураков
Из расейских мужиков!
Мне терять теперя неча,
Кроме собственных оков!
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