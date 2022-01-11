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Новости

Экономист призвал россиян не бояться продуктовых карточек

, ИА "Амител"
Эксперт заявил, что правительство вынуждено будет ввести их при росте цен на продукты
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг призвал россиян не бояться продуктовых карточек и заявил, что такая практика используется в нескольких странах мира. Его слова передаёт РИА Новости.

"Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки", – заявил Гринберг.

Специалист уверил, что не видит ничего плохого во введении продуктовых карточек на территории страны.

Ранее сообщалось, что цены на ряд значимых продовольственных товаров в России могут упасть сразу после новогодних праздников.

Рыба и сахар. Какие продукты резко подешевеют после новогодних праздников

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

11.01.2022 09:36
- гость -

Карточки, талоны все это проходили. Вот чтобы депутаты жили на минимальный доход этого не было

11.01.2022 10:22
- гость -

Раньше они всё пели "рынок всё отрегулирует". А теперь про карточки зачирикали.
Пусть боятся те, кто устраивает нам жизнь по карточкам. А мы не боимся, нет.

11.01.2022 10:35
- гость -

Мне таки кажется что Руслан Гринберг немножечко еврей

11.01.2022 10:54
- гость -

...
Да неужто?.. Ах, злодей!..
Вот и верь теперь в людей,
Вот и стой за честь мундира,
Вот за службу и радей!..

Ну да ладно, я ему
Растолкую, что к чему!
Я его до самых пяток
Распишу под хохлому!..

Хватит делать дураков
Из расейских мужиков!
Мне терять теперя неча,
Кроме собственных оков!
... ©

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