Экономист призвал россиян не бояться продуктовых карточек

Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг призвал россиян не бояться продуктовых карточек и заявил, что такая практика используется в нескольких странах мира. Его слова передаёт РИА Новости.

"Что касается потребительских цен, если их рост продолжится или ускорится, то правительство вынуждено будет либо начать субсидировать производство наиболее важных продуктов, либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки", – заявил Гринберг.

Специалист уверил, что не видит ничего плохого во введении продуктовых карточек на территории страны.

Ранее сообщалось, что цены на ряд значимых продовольственных товаров в России могут упасть сразу после новогодних праздников.