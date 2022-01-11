Несколько зданий и земельный участок на пр. Ленина, 119а (напротив дома быта) в Барнауле продадут на аукционе, сообщает "Толк". Сейчас они принадлежат обанкротившейся компании из Новосибирска "Сибмост", которая занималась строительством дорог и мостов.

В комплекс входят основное административное четырёхэтажное здание площадью 1567 кв. м, двухуровневая производственная база 557 кв. м, при которой есть мастерская, а также двухэтажное здание гаража площадью 1034 кв. м и секционный кирпичный гараж 90 кв. м. Имущество находится в залоге у Сбербанка, однако сейчас его нельзя зарегистрировать – это право имеет только победитель торгов.

Вместе со зданиями продаётся и всё технологическое оборудование предприятия – станки, стенды, тепловые завесы. Стартовая цена составляет чуть более 46,83 млн рублей. Приём заявок начат в конце декабря, а сами торги пройдут 4 февраля.

Учитывая выгодное месторасположение, на объект ожидается повышенный спрос. Однако назначение земельного участка ограничено и позволяет размещать на нём лишь промышленные объекты и эксплуатировать производственную базу.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в Барнауле на торгах разыграют право аренды участков на ул. Взлётной, 2г и 2д (за ТЦ "Европа"), а также свободный квартал 2012 (за ТЦ "Метро").