Инспекция труда в конце 2021 года провела проверку в детской городской больнице № 7 Барнаула и выявила ряд нарушений. В частности, в медицинском учреждении не оказалось антисептиков, сообщает "Банкфакс".

Как выяснилось, система управления охраной труда в больнице не работала должным образом. Работники не были обеспечены смывающими и обезвреживающими средствами. Учреждению предписали устранить нарушения трудового законодательства. Также рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Напомним, что в декабре за нарушение рекомендаций по профилактике коронавируса на три дня закрывали парикмахерскую "Фантазия" на ул. Балтийской, 2, в Барнауле. В салоне не соблюдали социальную дистанцию. Также в "Фантазии" отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха.