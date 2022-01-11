58 пьяных водителей задержали в Барнауле за время новогодних праздников, сообщает мэрия города.
По их вине в двух ДТП травмировались два человека. На 10 автомобилистов были оформлены документы за повторное вождение в нетрезвом виде. Всего с 1 по 9 января на дорогах Барнаула произошло 15 ДТП. 21 человек получил травмы, в основном из-за столкновений транспортных средств и наездов на пешеходов.
7 января в Барнауле пьяный мужчина на автомобиле Toyota сбил столб освещения на улице 50 лет СССР в районе дома № 12. Водителя увезли на скорой помощи.
Комментарии
30 000 рублей , помножить на 58 чел.(пьяных водителей ),получиться .Бешеные деньги получаться -один миллион 740 тысяч рублей (1 740 000) .Неплохой улов .
Второго числа едем с женой по городу. Скорость примерно 70. Жена просит ехать потише, хочет полюбоваться спокойным и тихим городом. Вижу, впереди стоит патруль ГИБДД, говорю жене, что если буду ехать 40-50 км/час, то точно остановят, т.к. подумают, что пьяный!
11.01.2022 10:54
- гость -
Бороду наклей, тогда не подумают.
10-54. Пьяный протрезвеет, в дурак никогда. В следующий раз дави на газ до 100. Очно за трезвого примут.
11.01.2022 10:58
- гость -
А такие "ездуны", как ты вечно влезут в левую полосу и тянутся 40!
Может тебе лучше поучиться ездить? Раз для тебя скорость в 70 км/час уже ужасной кажется и ты боишься не справиться с ситуацией!
11.01.2022 11:40
- гость -
А такие "лётчики" как ты мнят себя шумахерами, хотя с мозгами напряженка и свой столб они по итогу находят!
Хорошо если с собой никого не утянете...
Вообще-то есть ПДД. Они и для тебя, ездило, писаны. В каком пункте там написано, что по городу можно ехать 70? Такие "мастера" как правило летят на красный, ездят без габаритных огней, не пропускают пешеходов. Закончится печально для тебя...
Люди, скажите пожалуйста, ну вот какая нужда заставляет садиться бухим за руль? Вас что, под угрозой насильственных сексуальных действий на такое толкают?
Пьяный за рулем - преступник. Отбирать права навсегда. Забирать авто. Не понимаете по хорошему - надо с вами по плохому.
За то как вчера плакали о введении уголовной ответственности за неоднократные нарушения. А как ещё бороться с утырками - любителями покататься пьяным.