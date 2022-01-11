58 пьяных водителей задержали в Барнауле за время новогодних праздников, сообщает мэрия города.

По их вине в двух ДТП травмировались два человека. На 10 автомобилистов были оформлены документы за повторное вождение в нетрезвом виде. Всего с 1 по 9 января на дорогах Барнаула произошло 15 ДТП. 21 человек получил травмы, в основном из-за столкновений транспортных средств и наездов на пешеходов.

7 января в Барнауле пьяный мужчина на автомобиле Toyota сбил столб освещения на улице 50 лет СССР в районе дома № 12. Водителя увезли на скорой помощи.