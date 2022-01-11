Жительница Барнаула в сообществе Barnaul22 показала кровлю в доме по адресу Антона Петрова, 230, которая по результатам экспертизы была признана аварийной. При этом ремонт крыши запланирован только на 2028 год.
По словам женщины, карнизная плита рушится, а кусок бетона висит на арматуре прямо над входом в подъезд. Из-за этого квартиры на пятом этаже постоянно затоплены – вода бежит даже из люстры и розеток. Вследствие чего осыпаются стены, также происходит замыкание электропроводки.
Поскольку дом подведён к газу, то женщина опасается последствий возможного пожара. Он может навредить как всем восьми подъездам, так и детскому саду возле дома.
Ранее жительница Тальменки погибла из-за рухнувшей крыши в аварийном доме.
Комментарии
Не ДЕЗ-2 Ленинского района,часом? Ну, Вы, мадам, много хотите.... крышу вам чини... ещё не разворованы деньги за асфалт, которого нет, и за остекление подъездов... а шайке бухгалтеров/директоров/управленцев на что жить?