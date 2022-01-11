Судьбу спорткомплекса "Обь" в Барнауле решит губернатор Виктор Томенко

Дальнейшую судьбу спортивного комплекса "Обь", часть акций которого купил бизнесмен Евгений Ракшин, определит губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Краевые власти должны решить, кто будет управлять объектом: Министерство спорта или управление по имущественным отношениям региона. При этом спорткомплекс сохранит свой профиль при любых обстоятельствах. Об этом в рамках пресс-конференции рассказал министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

"Никакого повода для беспокойства нет. Зашёл партнёр, который обладает гораздо большим ресурсом в сравнении с предыдущим. Решение будет за губернатором, кто будет управлять комплексом. В том виде, в котором сейчас находится "Обь", ему лучше не станет", – пояснил Алексей Перфильев.

Ранее стало известно, что барнаульский предприниматель Евгений Ракшин приобрёл около 49% акций спортивного комплекса "Обь" у Крайсовпрофа. Сумма сделки не раскрывается, но за объект в самом центре краевой столицы бизнесмен отдал несколько десятков миллионов рублей (по сведениям amic.ru – около 50 миллионов рублей). Источники, знакомые со сделкой, отмечают, что новые владельцы объекта в ближайшее время не намерены приступать к ремонту здания. При этом якобы сам бизнесмен планирует попытаться построить на месте "Оби" новый жилой комплекс, а бассейн возвести в другой части Барнаула.

Спортивный комплекс "Обь" был построен в 1984 году. Большой бассейн – 50 на 25 метров – считался уникальным, так как при его строительстве впервые в стране применили метод изготовления ванны из стекла и цемента. Сейчас спорткомплекс "Обь" – один из крупнейших в Западной Сибири спортивных объектов, который посещают 500 тысяч человек ежегодно. Кроме плавания здесь обучают баскетболу, художественной гимнастике, борьбе, теннису. Проходят занятия по шейпингу, бодибилдингу. Однако более чем за 30 лет его почти не ремонтировали.