Российские вирусологи ожидают значительного подъёма заболеваемости коронавирусом в конце января – начале февраля. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" рассказал замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.
Также вирусолог отметил, что сейчас не стоит говорить о "лёгкости" "омикрон"-штамма ковида. Хоть летальность при нём ниже, а болезнь в целом переносится легче, но штамм показывает беспрецедентно высокую заболеваемость.
Ранее сообщалось, что заболеваемость ковидом в Алтайском крае снижается, но может "подскочить" в ближайшие две недели. Ситуацию осложнили новогодние праздники, когда люди не спешили своевременно обращаться за медпомощью.
Комментарии
новые порции рассеют?
На чем основано сие умозаключение?
элементарно ватцон.
Морозы, простуды, сезонные заболевания.
Как результат - толпы людей в больницах, вместе с ковидными, ослабление иммунитета, заражение. профит.
Тут не наодо быть специалистом или ученым, каждый сезон одно и то же, раньше грипом называли, теперь ковидом.
Раньше статистику не писали, щас пишут, вгоняя людей в страх, и самовнушая им рекламой и пропагандой, что они умрут. И имеем то, что имеем.
Количество выявленных зависит от качества проведенных тестов ПЦР. При лёгком течении болезни редко кто пойдет проводить тест за деньги.
И имеем то, что имеем.
"Добровольную", но обязательную вакцинацию
когда мороз ниже -18 то гриппа не должно быть, он тоже вымораживается.
Это в тепле или промозглой слабохолодной погоде простуда распрастраняется сильно.
подъём будет ближе к весне, такой же сезонный как орви и грипп. хватит кошмарить. все болезни опасны,а у нас сейчас только коронавирус, и штаммы