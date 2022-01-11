Российские вирусологи ожидают значительного подъёма заболеваемости коронавирусом в конце января – начале февраля. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live" рассказал замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов.

Также вирусолог отметил, что сейчас не стоит говорить о "лёгкости" "омикрон"-штамма ковида. Хоть летальность при нём ниже, а болезнь в целом переносится легче, но штамм показывает беспрецедентно высокую заболеваемость.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ковидом в Алтайском крае снижается, но может "подскочить" в ближайшие две недели. Ситуацию осложнили новогодние праздники, когда люди не спешили своевременно обращаться за медпомощью.