Заболеваемость ковидом на Алтае снижается, но может "подскочить" в ближайшие две недели

Заболеваемость коронавирусом в Алтайском крае продолжает снижаться. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января рассказала замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ульяна Калинина. При этом специалист подчеркнула, что в данный момент объективно оценить эпидобстановку в крае непросто. Ситуацию осложнили новогодние праздники, когда люди не спешат своевременно обращаться за медпомощью.

По данным оперштаба на 10 января, в регионе выявили 285 новых заразившихся коронавирусом. Таким образом, заболеваемость снижается: ещё в первые дни января оперштаб ежесуточно фиксировал свыше 300 новых случаев.

"Динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Алтайском крае наметилась ещё в ноябре, после нерабочих дней. Мы отмечаем тенденцию к стабилизации и дальнейшему снижению. К Новому году она была видна уже явно. За время нерабочих праздничных дней заболеваемость также снижалась", – рассказала Ульяна Калинина.

При этом, подчеркнула специалист, новогодние праздники немного "размыли" статистику. Сейчас заболеваемость идёт на спад не только по истинным причинам, но и из-за недостаточной выявляемости. Вполне возможно, что с началом рабочих дней заболеваемость вновь "подрастёт".

"После выхода на работу граждане идут в поликлинику, чтобы оформить больничный лист. Поэтому мы прогнозируем активизацию и по ковиду, и по ОРВИ. Но это не будет взрывной рост, как бывает при истинной вспышке заболеваемости. Если смотреть по аналогии с прошлым годом, заболеваемость вырастет примерно на 20-30%", – отметила замруководителя алтайского Роспотребнадзора.

По её словам, точно и объективно оценить эпидемиологическую обстановку на Алтае специалисты Роспотребнадзора смогут в течение ближайших полутора-двух недель.

При этом министр здравоохранения региона Дмитрий Попов подчеркнул, что во время праздников больницы не прекращали свою работу. Наоборот, медучреждения работали в усиленном режиме. С 31 декабря по 9 января в регионе зафиксировали более 68 тысяч обращений в поликлиники. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году, сообщил министр. По его словам, основными причинами для обращения к медикам стали подозрения на COVID-19, ОРВИ и пневмонию.

По данным алтайского оперштаба на 10 января, за всё время с начала пандемии в регионе заразилось ковидом 122 612 человек. При этом 8278 пациентов скончались от инфекции.