Цены на продукты в мире за год выросли почти на 30%

За 2021 год продовольствие в мире подорожало на 28,1%, следует из данных, опубликованных на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс в среднем по году составил 125,7 пункта, а на конец декабря – 133,7 пункта, что на 0,9% меньше, чем в ноябре, но на 23,1% выше, чем в декабре 2020-го. Подорожание стало самым масштабным за последние годы – выросла стоимость всех основных групп сельхозпродукции, а не только зерна и масла.

Цены на злаковые культуры достигли максимума с 2012 года, увеличившись на 27,2%. Стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1% и 31,3% соответственно. Единственной культурой, подешевевшей в прошлом году, стал рис – минус 4%. В организации добавили, что рост транспортных расходов был компенсирован увеличением конкуренции между производителями.

Больше всего из продовольствия подорожали растительные масла и сахар. Цены на масло выросли на рекордные 65,8% за год, на сахар – на 37,5%, что стало максимумом с 2016 года. Молочная продукция подорожала на 16,9%, мясная – на 12,7%. Наибольший прирост показала баранина, говядина и куриное мясо.

Экономист призвал россиян не бояться продуктовых карточек, которые правительство вынуждено будет ввести при росте цен на продукты. Он заявил, что такая практика используется в нескольких странах мира.