За 2021 год продовольствие в мире подорожало на 28,1%, следует из данных, опубликованных на сайте Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Индекс в среднем по году составил 125,7 пункта, а на конец декабря – 133,7 пункта, что на 0,9% меньше, чем в ноябре, но на 23,1% выше, чем в декабре 2020-го. Подорожание стало самым масштабным за последние годы – выросла стоимость всех основных групп сельхозпродукции, а не только зерна и масла.
Цены на злаковые культуры достигли максимума с 2012 года, увеличившись на 27,2%. Стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1% и 31,3% соответственно. Единственной культурой, подешевевшей в прошлом году, стал рис – минус 4%. В организации добавили, что рост транспортных расходов был компенсирован увеличением конкуренции между производителями.
Больше всего из продовольствия подорожали растительные масла и сахар. Цены на масло выросли на рекордные 65,8% за год, на сахар – на 37,5%, что стало максимумом с 2016 года. Молочная продукция подорожала на 16,9%, мясная – на 12,7%. Наибольший прирост показала баранина, говядина и куриное мясо.
Экономист призвал россиян не бояться продуктовых карточек, которые правительство вынуждено будет ввести при росте цен на продукты. Он заявил, что такая практика используется в нескольких странах мира.
Комментарии
За весь мир не говорите. В России например выросли всего на 8.
Цены на продукты в мире за год выросли почти на 30%
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Точнее будет в Русском Мире.
Крупы:
рис, мука – 0,5 – 0,7$;
хлеб и спагетти – 1,3 – 1,6$.
Мясо и птица (цена за фунт):
фарш из говядины – 2,7$;
филе телятины – 4,2$;
говяжий стейк – 4,7$;
свинина с костями – 3,5$;
свиное филе – 4$;
целый цыпленок 1,4$;
куриные грудки 3,4$;
куриные ножки 1,5$.
Молочная продукция и яйца:
куриные яйца за 12 шт. – 1,5$;
свежее молоко – 1$;
сливочное масло 3,5$;
сыр плавленый 4,2$;
чеддер 5,7$;
мороженое за большую банку (около 2 л.) – 4,9$.
Все рвутся в блогеры, гос службу, депутаты и пр. Содержать этих ребят с каждым годом сложнее. Поднимать налоги тарифы не думая о последствиях очень просто. Результаты на лицо.