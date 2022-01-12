Очевидцы: барнаульский торговый центр эвакуировали из-за сообщения о минировании

Барнаульский торговый центр "Бум" эвакуировали вечером 11 января из-за сообщения о минировании. Как рассказывают очевидцы в сообществе "В курсе 22", в результате информация оказалась ложной.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, сотрудники МЧС и правоохранительных органов Новосибирска 23 декабря 2021 проверяли все станции метро после сообщения о заложенном там взрывном устройстве. Как сообщали очевидцы произошедшего, утром их внимание привлекли пожарные машины у одной из станций метро.

Позже появилась информация о звонке неизвестного человека, который утверждал, что там бомба. На место прибыли кинологи. Но на движение поездов это не повлияло.