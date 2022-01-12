В Екатеринбурге более 90 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент образования администрации города.
"Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (07:00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий", – сказано в сообщении.
Всего в городе около 160 учебных заведений. Отмечается, что в большинстве школ, в которые поступили сообщения о минировании, дети уже отправлены домой. Правоохранители работают на местах.
Напомним, барнаульский торговый центр "Бум" эвакуировали вечером 11 января из-за информации о минировании.
Комментарии
Это продолжение казахского бунта. Те же силы в России воду мутят, при чем регулярно.
Хоть одного такого водобаламута поймали и счет выставили???
в государстве 404 пора связь уничтожить.