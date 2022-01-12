В Екатеринбурге более 90 школ эвакуировали из-за сообщений о минировании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент образования администрации города.

"Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 09:00 (07:00 мск) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий", – сказано в сообщении.

Всего в городе около 160 учебных заведений. Отмечается, что в большинстве школ, в которые поступили сообщения о минировании, дети уже отправлены домой. Правоохранители работают на местах.

Напомним, барнаульский торговый центр "Бум" эвакуировали вечером 11 января из-за информации о минировании.