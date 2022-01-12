Новоалтайский городской суд начал рассматривать уголовное дело в отношении водителя, который в мае прошлого года стал виновником ДТП в Первомайском районе Алтайского края. В результате аварии погиб фельдшер скорой помощи, два человека получили травмы. Подсудимый признал свою вину в столкновении.

Напомним, авария произошла около 5 часов утра на 200-м километре Чуйского тракта в Первомайском районе. 37-летний житель Новосибирской области на автомобиле Toyota Hilux ехал в сторону Барнаула и врезался в движущуюся впереди машину скорой помощи. От удара УАЗ отбросило в кювет, где он затем перевернулся. От полученных травм фельдшер скорой помощи скончался на месте происшествия, а медсестре и водителю был причинён тяжкий вред здоровью.

В ближайшее время подсудимому вынесут приговор. Ему грозит реальный срок лишения свободы.