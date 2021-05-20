Смертельное ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Алтайском крае

Один человек погиб, ещё трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с машиной скорой помощи в Алтайском крае, пишет "Инцидент Барнаул" со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

Авария произошла около 5 часов утра на 200-м километре Чуйского тракта в Первомайском районе. 37-летний водитель Toyota Hilux ехал в сторону Барнаула и врезался в движущуюся впереди машину скорой помощи. От удара УАЗ отбросило в кювет, где он затем перевернулся.

33-летний фельдшер погиб до приезда медиков. Оба водителя и медсестра госпитализированы.

Как уточняет Mash Siberia со ссылкой на коллег врачей, бригада ехала с вызова из села Зудилово. По данным издания, водитель скорой получил несколько переломов, а медсестра находится в операционной в тяжёлом состоянии.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.